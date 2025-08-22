Continúan los anuncios y reacciones al atentado que se vivió en las afueras de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali. En los violentos hechos murieron seis personas, según confirmó Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

(Vea también: “Medidas por decreto”: Petro habló de acciones que se tomarán luego de atentados en Cali)

En este sentido, Sánchez, luego de un recorrido que hizo junto a la cúpula militar al lugar de los hechos en la madrugada de este viernes 22 de agosto, dio algunos detalles sobre las víctimas mortales.

“Hasta el momento, seis civiles murieron, de los cuales una mujer embarazada. Esas seis personas eran transeúntes que estaban en este lugar alrededor de las 2:50 de la tarde del jueves 21 de agosto”, indicó el funcionario a medios de comunicación como LA FM.

Lee También

Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció algunas “medidas por decreto” luego de un consejo de seguridad que tuvo lugar en la noche del jueves 21 de agosto.

#LoÚltimo | 🔴 El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que entre las seis víctimas fatales del atentado en Cali hay una mujer embarazada. Además, reveló la recompensa de más de $3.200 millones por alias ‘Marlon’, responsable del ataque. 📌 El ministro insistió en que… pic.twitter.com/K3U7KmcJlj — La FM (@lafm) August 22, 2025

Ministro de Defensa anunció recompensa por responsable de ataques terroristas

En sus declaraciones, Sánchez anunció una recompensa de más de $3.200 millones por alias ‘Marlon’, quien sería el responsable del ataque que dejó más de 70 personas heridas.

Horas antes, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció 400 millones de pesos por información que permita esclarecer los ataques que conmocionan a la capital del Valle del Cauca.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.