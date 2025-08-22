Colombia se viste de luto nuevamente. El jueves 21 de agosto de 2025, un devastador ataque terrorista con un camión bomba en el sector comercial de Cali, cerca de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, dejó un saldo preliminar de seis muertos y más de 70 heridos.

Uno de los sospechosos capturados luego del suceso, conocido por el alias “Sebastián”, según indicó el presidente Gustavo Petro, estaría fuertemente vinculado a las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

Revelan video del momento de la captura de “Sebastián” por atentados en Cali

En redes sociales se difundió un video en el que se observa el momento en que el sujeto, que fue señalado por el mandatario, es interceptado mientras conducía un vehículo.

No obstante, mientras las autoridades trabajan para la plena identificación del capturado, el presidente Petro señaló al grupo a cargo de ‘Mordisco’ como el responsable y aseguró que se trata de una represalia por los operativos en el cañón del Micay.

Este cruel acto de violencia representa una de las muchas caras de la crisis que atraviesa Colombia en 2025. Diversos ataques y enfrentamientos provocados por grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc, provocan muertes, heridos, desplazamientos y secuestros en distintas regiones del país.

Ese mismo día, mientras ocurría el atentado en Cali, se reportaron otras acciones violentas en diferentes zonas del país. Entre ellas, el ataque a un helicóptero policial en Antioquia, lo cual refuerza la percepción de que el contexto de violencia no solo permanece, sino que se coordina y expande.