La Policía Nacional dio a conocer la identidad y los rostros de los 12 policías que fueron asesinados en el atentado a helicóptero en el municipio de Amalfi con Anorí, en el Nordeste antioqueño, por parte de las disidencias de las Farc.

En estos hechos fallecieron el mayor Carlos Mateus Ovalle (piloto), el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras (comandante), el subintendente José Camacho Aldana y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez, Rafael Enrique Anaya Almanza, Juan José Guzmán Duarte, Michael Stiven Aztaiza Ortiz y Richard Duván Lagos Calvache.

#Atención | Estos son los rostros de los 12 uniformados asesinados en Amalfi, Antioquia. El ataque que fue perpetrado con un dron contra un helicóptero de la Policía Nacional fue atribuido a las disidencias de las Farc de alias Calarcá. pic.twitter.com/baCKd3vGTq — La FM (@lafm) August 22, 2025

Pese a que una vez ocurrió el atentado se habló de 8 policías que perdieron la vida, en la noche de este 21 de agosto la institución dio a conocer que fueron 12 los uniformados que murieron, mientras que tres más permanecen heridos.

Video de presuntos terroristas celebrando atentado

En redes sociales circula ampliamente el video en el que presuntamente los autores del atentado, celebran haber derribado el helicóptero: “Coronamos, coronamos. Coronamos, viejo, coronamos. Mire, mire donde cayó, mire”, se escucha decir a una de las personas.

Además, se escucha a su interlocutor que confirma el atentado y lo felicita. “Pu**, sí estuvo buena, estuvo buena…Bien, bien. Felicitaciones, no joda, pa’ que sientan esos malp*****[sic]”, agregan.

Cabe resaltar que el atentado ha sido atribuido a las disidencias de alias ‘Calarcá’, quienes atacaron con drones a un helicóptero blackhawk de la Policía que se disponía a traslados a varios uniformados luego de realizar trabajos de erradicación de cultivos de coca.

