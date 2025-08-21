Colombia sufrió una escalada terrorista durante la tarde de este jueves 21 de agosto. Sumada a la explosión de un carro bomba cerca de una base aérea de Cali, un helicóptero de la Policía fue derribado en Amalfi, Antioquia.

El repudiable ataque se dio cuando la aeronave sobrevolaba durante un operativo de erradicación de cultivos de coca para uso ilícito. En ese momento, los criminales atacaron a la tripulación con un dron, dejando el triste saldo de 8 fallecidos.

La F. M. mostró recientemente la foto e identidad del presunto autor material del atentado, quien sería Óscar Javier Cuadros, alias ‘Chejo’. El sujeto es señalado de ser cabecilla de la estructura 36 del ‘Estado Mayor Central’, disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’. Además, hizo parte del Eln y habría instalado explosivos en la vereda Trozos de Anorí, también en Antioquia.

Videos de la población local mostraron cuando el helicóptero vuela y, segundos más tarde, es alcanzado por el artefacto terrorista, el cual provoca que la aeronave de la Policía pierda el control y se estrelle contra una montaña. Finalmente, se desata una explosión acompañada de una gigantesca nube de humo.

📹Así fue derribado un helicóptero de la Policía con un dron en Amalfi, #Antioquia. El hecho, que dejó seis muertos y siete heridos, fue atribuido a las disidencias de las Farc ⬇️ pic.twitter.com/SnhGyB18xt — El Colombiano (@elcolombiano) August 21, 2025

Frente a la situación, Gustavo Petro detalló que: “Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la Policía”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.