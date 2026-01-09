Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Girardot, Cundinamarca, han provocado inundaciones en distintos sectores del municipio, obligando a la activación de los organismos de socorro y a un monitoreo permanente de las zonas más vulnerables.

La Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca, a través del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Girardot, informó que los barrios Vivisol, Santa Isabel y Gólgota presentan las mayores afectaciones, como consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado, situación agravada por crecientes súbitas de quebradas que atraviesan el casco urbano.

Desde la mañana de este viernes 9 de enero, bomberos oficiales, funcionarios de la Alcaldía de Girardot y personal de las empresas de servicios públicos adelantan recorridos de verificación y labores de monitoreo para identificar nuevas afectaciones y atender emergencias derivadas de la acumulación de agua en vías y zonas residenciales. Así lo confirmó el capitán Álvaro Farfán, quien indicó que la atención se mantiene activa ante la persistencia de las lluvias.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el análisis de las autoridades departamentales, Cundinamarca completa ocho meses consecutivos con precipitaciones por encima de los niveles habituales, una condición que ha causado saturación de suelos, ríos al límite de su capacidad y un riesgo constante para las comunidades.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que la temporada invernal ha tenido un comportamiento atípico. “La temporada de lluvias ya completa ocho meses, con apenas cortos periodos secos. Incluso diciembre y este inicio de año han registrado precipitaciones constantes, cuando normalmente se presentan menos lluvias y temperaturas más altas”, señaló.

Según el mandatario, este patrón climático inusual ha ocasionado crecientes recurrentes en ríos y quebradas, con consecuencias graves. “En los últimos meses se han registrado seis accidentes en zonas de ronda hídrica, con afectaciones a viviendas y riesgo directo para la vida”, explicó. El balance preliminar da cuenta de cerca de 10 personas fallecidas, 21 lesionadas y más de 1.200 familias afectadas económicamente en el departamento.

Ante este panorama, Rey hizo un llamado enfático a la prevención y pidió a la ciudadanía alejarse de ríos, quebradas y zonas de ronda, incluso cuando aparenten estar en calma. También recomendó no cruzar cuerpos de agua, ya sea a pie, a caballo o en vehículo. Finalmente, informó que los organismos de respuesta permanecen en alerta permanente e instó a los alcaldes municipales a adoptar medidas policivas que restrinjan el acceso a zonas de alto riesgo, con el fin de proteger la vida de los habitantes.

