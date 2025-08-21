Una muy complicada situación de orden público se presentó en la tarde de este jueves, 21 de agosto, en el departamento de Antioquia, ya que un helicóptero de la Policía se accidentó, luego de un ataque de dron.

Según las primeras informaciones, el helicóptero había llevado a un grupo de policías a hacer una erradicación terrestre, pero cuando volvió a la base les avisaron que estaban atacando a los uniformados.

Ante esto, tuvo que volver para ayudar, pero cuando estaba en el aire recibió el ataque del dron y por esto terminó cayendo al vacío. Es más, Noticias Caracol reveló el video exacto en el que la aeronave fue impactada y cayó en el municipio de Amalfi.

Este es el momento del ataque:

Así fue el momento del atentado contra el helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia. Ya son ocho policías fallecidos y ocho heridos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/16wmhmfcxH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 21, 2025

En principio se conoció que un operario perdió la vida, pero conforme han pasado los minutos la entidad anunció que ya van ocho uniformados fallecidos y otros ocho lesionados de gravedad.

El presidente Gustavo Petro aseguró que en ese momento la reacción de la Fuerza Aérea fue inmediata:

Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Minutos después, el mismo presidente aseguró que el ataque fue llevado a cabo por el frente 36 del EMC, que es una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

Por lo pronto, siguen las investigaciones y las labores de los equipos de salud para salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

