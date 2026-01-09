Este 9 de enero, los bogotanos empezaron el día con la noticia del incremento superior al 10 % en el pasaje de Transmilenio y quedará en 3.550 pesos a partir del 14 de este mes. La noticia no cayó bien, pues es un aumento que da un duro golpe a los usuarios.

El aumento fue uno de los puntos centrales en ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, donde su conductor Ricardo Ospina opinó al respecto. Según el periodista, la culpa del nuevo precio radica en la decisión de Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en un 23 %.

“Este aumento de Transmilenio también es cortesía del Gobierno del presidente Petro por el aumento del salario mínimo (…) El presidente decía que tenía un billón y medio de pesos que tenía listo para el remplazo de la flota y Galán dijo ‘tenemos 900.000 millones de pesos. Si me garantiza el billón y medio, no le subo. Podemos concluir que el Gobierno no logró demostrar que tenía el billón y medio de pesos para hacer la transición a buses eléctricos”, fueron sus palabras.

A su vez, María Consuelo Araújo aseguró que allí se “mezclaron peras con manzanas porque era de un convenio que ya se firmó”. De esta forma, aseguró que la cuenta de la tarifa de Transmilenio para 2026 cambió con el “inesperado aumento del salario mínimo. Gran parte de lo que cuesta cada kilómetro tiene que ver con mano de obra no solo de conductores, sino de las personas que alistan la flota, los que lavan los buses, todas las personas que trabajan en el sistema”, dijo.

Por su parte, Ricardo Ospina hizo énfasis en este punto y recordó que los trabajadores de Transmilenio, en su mayoría, ganan el mínimo. “Aquí no es por cuenta de la inflación, sino por el regalo de Año Nuevo del 24 % [sic] del salario mínimo. Un regalo para todos los bogotanos”, concluyó el conductor.

