En 2026, la tarifa unificada del SITP, Transmilenio y Transmicable en Bogotá será de 3.550 pesos, lo que representa un aumento de 350 pesos frente al valor actual. El ajuste equivale a una variación del 10,9 % y aplicará de manera general a todo el sistema de transporte público de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Inicialmente, la Administración Distrital había contemplado un incremento de 250 pesos, pero el aumento del 23 % en el salario mínimo llevó a hacer un ajuste adicional. Según las autoridades, este cambio busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y cubrir parte de los mayores costos operativos.

Aun así, el Distrito aclaró que el aumento del pasaje es inferior al crecimiento de variables clave como el salario mínimo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios del Productor (IPP). Por esta razón, la Administración asumirá una parte del impacto económico para evitar un alza mayor en la tarifa que pagan los usuarios.

(Vea también: Cómo obtener recargas de pasajes gratis en Transmilenio para más de 740.000 personas en Bogotá)

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que el ajuste es necesario para asegurar la operación del sistema, del que dependen cerca de 35.000 trabajadores. También señaló que, si el Gobierno Nacional aumentara su aporte financiero, no sería necesario subir el pasaje. Finalmente, Transmilenio ratificó su compromiso con la modernización, anunciando la incorporación de 705 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2027, como parte de su transición hacia un transporte más limpio y eficiente.

¿Qué va a pasar con el trasbordo y el subsidio de Transmilenio?

Los cambios en la tarifa del transporte público han generado dudas sobre el futuro de los subsidios y beneficios para los usuarios frecuentes. Según informó La FM, aunque el costo base del pasaje tendrá un incremento, se mantendrán los alivios para quienes usan la tarjeta TuLlave personalizada, especialmente en lo relacionado con los trasbordos. Esto permitirá que, dentro del tiempo establecido, 125 minutos, el paso de un bus a otro siga siendo gratuito o tenga un cobro mínimo.

De igual forma, La FM señaló que los subsidios dirigidos a poblaciones focalizadas continuarán vigentes. Adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios del Sisbén en grupos priorizados seguirán recibiendo este apoyo, aunque el valor final que deberán pagar también tendrá un ajuste acorde con el aumento general de la tarifa. Las autoridades han insistido en que la intención es conservar estos beneficios como un mecanismo de equidad, pese a las modificaciones en los costos del servicio.

* Pulzo.com se escribe con Z