La Alcaldía de Bogotá avanza con una estrategia pedagógica dirigida a las personas que evaden el pago del pasaje en Transmilenio y cometen otras infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La iniciativa busca que los colados puedan ponerse al día con sus sanciones a través de actividades comunitarias, sin que esto signifique la eliminación de las multas vigentes.

Según lo informado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, quienes sean sorprendidos colándose podrán participar como ‘gestores de convivencia por un día’. Esta actividad consiste en recorrer portales y estaciones del sistema de transporte público para entregar recomendaciones a los usuarios, como respetar el orden de ingreso y salida de los buses, cuidar los objetos personales, ubicarse detrás de la franja amarilla y conocer las líneas de atención en caso de emergencia.

La estrategia ya fue implementada en este 2026 en el Portal 20 de Julio, donde ciudadanos sorprendidos en infracciones tipo 1 y 2 hicieron jornadas pedagógicas durante medio día. Con el apoyo de un megáfono, los participantes compartieron mensajes sobre el uso adecuado del sistema, el buen comportamiento dentro de los buses y la importancia de pagar el pasaje correspondiente.

Las autoridades aclararon que este mecanismo no elimina la sanción, sino que permite conmutarla. Este proceso consiste en reemplazar el valor económico de la multa por la realización de actividades de programa comunitario, siempre y cuando el infractor haga el agendamiento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición de la sanción. La medida continuará aplicándose en este 2026 como parte de las acciones para fortalecer la convivencia en el sistema de transporte.

¿Cuál es la multa por colarse en Transmilenio en 2026?

Colarse en el sistema de transporte público de Bogotá seguirá teniendo sanciones económicas en 2026. De acuerdo con el numeral 7 del artículo correspondiente del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, no pagar el pasaje en Transmilenio constituye una infracción tipo 2, la cual acarrea una multa de 233.454 pesos, valor que se calcula con base en el incremento del salario mínimo para ese año.

Además, el Código también sanciona otras conductas relacionadas con el uso del sistema. Ingresar o salir de estaciones y portales por sitios no autorizados es considerado una infracción tipo 1 y conlleva una multa de 116.727 pesos. Estas medidas buscan promover el uso adecuado del transporte público y el cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana.

¿Cuántas personas se cuelan en Transmilenio al día?

Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, enfrenta a diario un alto nivel de evasión en el pago del pasaje. De acuerdo con cifras entregadas por el Concejo de Bogotá, más de 262.000 personas se cuelan cada día en el sistema, una práctica que continúa siendo uno de los principales problemas operativos y financieros del servicio. Estos datos evidencian la magnitud del fenómeno y su impacto constante en la movilidad de la capital.

Según la misma información, la evasión del pasaje en Transmilenio causa pérdidas superiores a los 113.000 millones de pesos al año. Este monto corresponde a recursos que dejan de ingresar al sistema y que están destinados a su operación, mantenimiento y mejora. Las cifras oficiales muestran que, pese a las campañas de control y cultura ciudadana, el número de personas que ingresan sin pagar sigue siendo elevado.

