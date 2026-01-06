Con el inicio de 2026 entraron en vigencia las nuevas tarifas del transporte intermunicipal, luego de que varias empresas operadoras publicaran los listados actualizados de precios.

(Lea también: Sacudón para personas que compraron en Temu o Shein en diciembre: deben hacer pago adicional)

Los incrementos comenzaron a aplicarse desde el primero de enero, moviendo el bolsillo de miles de usuarios que dependen de este servicio para ir a trabajar, estudiar, hacer negocios o visitar a sus familias en la capital del país.

Las variaciones están directamente relacionadas con:

El aumento del salario mínimo, que subió 23 % en 2026

El incremento en los costos operativos

El alza en los precios de la gasolina y el diésel

Según las compañías transportadoras, estos factores afectan de forma directa la estructura tarifaria del sector, que es intensivo en mano de obra y depende por completo del combustible.

Nuevas tarifas de buses intermunicipales

Empresas como Rápido El Carmen revelaron su tabla oficial de precios para rutas entre Bogotá, municipios de Cundinamarca y algunos destinos en Boyacá.

La lista incluye trayectos cortos, intermedios y de mayor distancia. Estos son algunos valores desde y hacia la Sabana de Bogotá:

Tarifa mínima: $ 5.000

Chía centro: $ 7.000

Zipaquirá: $ 10.500

Ubaté: $ 21.000

Chiquinquirá: $ 40.000

Villa de Leyva: $ 50.000

Ráquira: $ 45.000

Lenguazaque: $ 30.000

También Coop Trans Tequendama publicó sus ajustes para destinos al sur de la capital, incluyendo:

Girardot

Anapoima

El Colegio

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) advirtió que los pasajes podrían subir más de 25 % en algunos corredores del país durante 2026, una cifra que podría acelerarse si repuntan los precios de combustibles o insumos.

El ajuste se suma a otros incrementos que golpean el bolsillo de los usuarios:

Nuevas tarifas de Transmilenio

Aumento de la mínima para taxis

Costos más altos en peajes durante el año

Quienes viajan entre Bogotá y municipios cercanos —como Chía, Zipaquirá, Ubaté, Cajicá y Chiquinquirá— deberán revisar previamente los nuevos valores e incorporar estos ajustes en su presupuesto mensual.

El transporte intermunicipal es clave para millones de personas que viven fuera de Bogotá pero trabajan o estudian en la capital, por lo que su encarecimiento tendrá un efecto directo sobre el costo de vida en la región.

Con los nuevos precios ya vigentes, las empresas recomiendan a los viajeros verificar tarifas en terminales, páginas oficiales o puntos de venta antes de planear sus trayectos.

