Con la entrada en vigor del Decreto 1474 de 2025, sancionado por el presidente Gustavo Petro, cambió la regla de juego para las compras digitales y, en algunos casos, habrá que pagar un cobro adicional que no estaba previsto al momento de hacer la compra.

Desde el primero de enero de 2026, Colombia empezó a aplicar el IVA del 19 % a las compras internacionales hechas por comercio electrónico cuyo valor supere los 50 dólares. Hasta el cierre de 2025, las compras inferiores a 200 dólares estaban exentas de este impuesto, un beneficio que había sido clave para el auge de plataformas como Shein y Temu.

El problema surge para quienes hicieron sus compras en diciembre, cuando aún regía la exención, pero cuyos productos llegaron al país en enero, cuando el nuevo impuesto ya estaba vigente. En esos casos, el cobro del IVA sí aplica, incluso si la compra se hizo antes de que el consumidor conociera la nueva norma.

Así lo explicó el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, en declaraciones al diario La República. Según detalló, el punto clave no es la fecha de compra, sino el momento de la nacionalización del producto, un proceso aduanero que ocurre cuando el paquete ingresa oficialmente al país. Si esa nacionalización se da en enero de 2026, el IVA debe cobrarse.

“Si una persona pidió el 28 de diciembre en Amazon y el producto llegó el 5 o 6 de enero, es un producto con nacionalización y, por tanto, debe recaudarse y pagarse el IVA”, explicó Junco en el medio económico.

Ese cobro no lo hace directamente la Dian al consumidor, sino a través de las empresas de tráfico postal y mensajería como FedEx, DHL, Servientrega, Deprisa u otros operadores, que están obligadas a exigir el pago para luego trasladarlo a la autoridad tributaria.

Compras superiores a 200.000 pesos tendrán que pagar IVA del 19 %

El exfuncionario fue crítico con la forma en que se implementó la medida. A su juicio, el Congreso no aprobó este cambio ni en 2024 ni en 2025, justamente para seguir estimulando el comercio electrónico internacional y permitir que los colombianos accedieran a productos más baratos y con mayor variedad. Por eso, considera que el uso de un decreto para imponer el IVA causa incertidumbre y pone en aprietos tanto a la Dian como a las empresas de mensajería y a los consumidores.

“Es un juego sucio, porque si uno compró antes de que la norma fuera conocida, igual le toca pagar después”, advirtió Junco, quien considera que el impacto se sentirá directamente en el bienestar de los consumidores.

Las cifras del comercio electrónico muestran por qué este cambio ha provocado tanta polémica. En el tercer trimestre de 2025, el ticket promedio por compra digital en Colombia fue de $ 205.221, con una caída anual de 10,9 % frente a 2024. En general, el valor promedio por transacción se mueve entre $ 200.000 y $ 250.000, es decir, alrededor de 50 dólares, dependiendo de la tasa de cambio.

