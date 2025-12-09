El Gran San anunció el inicio de su tradicional madrugón navideño, una jornada que cada año atrae a miles de compradores y comerciantes interesados en surtir sus negocios con prendas y calzado a precios reducidos. El centro mayorista, considerado uno de los más grandes e importantes del país, se prepara para la alta demanda de diciembre con la apertura anticipada de sus locales y una oferta amplia de productos para estrenar en esta temporada.

Este evento se ha consolidado como uno de los más representativos de Bogotá durante las festividades, debido a la variedad de artículos disponibles y a los descuentos que suelen ofrecer los comerciantes.

Según Mauricio Alarcón, gerente general de El Gran San, en diálogo con La República, “El madrugón son seis horas donde es más económico. Podemos manejar un promedio de 40 % al 50 % de descuento”. Estas rebajas permiten que visitantes de diferentes regiones lleguen a Bogotá para aprovechar los precios mayoristas, especialmente en ropa, calzado y accesorios. El madrugón se caracteriza por concentrar en pocas horas la mayor actividad comercial del día, por lo que los locales ajustan su inventario y logística para responder a la alta afluencia.

Entre las ofertas destacadas, los compradores podrán encontrar ‘outfits’ completos, como camiseta y jean, por 100.000 pesos, una opción demandada para regalos y compras familiares. Además, algunos días de la temporada los comerciantes ofrecerán atención desde la 1:00 a. m., con el fin de facilitar el acceso a quienes buscan adelantar sus compras y evitar congestiones. Con estas medidas, El Gran San espera dinamizar el comercio navideño y mantener su liderazgo como destino mayorista en Bogotá.

¿Qué días hay madrugón en San Victorino en 2025?

Durante diciembre de 2025, San Victorino tendrá horarios especiales para facilitar las compras de temporada, tanto para mayoristas como para compradores minoristas. Estos horarios extendidos aplicarán no solo al centro comercial, sino también a los locales ubicados entre la avenida Caracas y la carrera Décima, con el fin de reducir aglomeraciones y permitir una mejor organización de las visitas.

Aunque durante todo el mes habrá jornadas ampliadas, serán tres días específicos en los que el comercio de este reconocido sector de Bogotá operará hasta por 36 horas continuas. Estos ‘madrugones’ permitirán a los compradores acceder a productos y ofertas en horarios más amplios, contribuyendo a una atención más fluida en una de las zonas comerciales más concurridas durante la temporada decembrina.

1 de diciembre: 7:00 a. m. – 8:00 p. m.

2 de diciembre: 7:00 a. m. – 8:00 p. m.

3 de diciembre: 1:00 a. m. – 7:00 p. m.

4 de diciembre: 7:00 a. m. – 8:00 p. m.

5 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p. m.

6 de diciembre: 1:00 a. m. – 8:00 p. m.

7 de diciembre: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

8 de diciembre: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

9 de diciembre: desde las 7:00 a. m. hasta el 10 de diciembre a las 7:00 p. m.

10 de diciembre: continuación del madrugón iniciado el 9 de diciembre

11 de diciembre: 4:00 a. m. – 8:00 p. m.

12 de diciembre: 4:00 a. m. – 8:00 p. m.

13 de diciembre: 1:00 a. m. – 8:00 p. m.

14 de diciembre: 7:00 a. m. – 7:00 p. m.

15 de diciembre: 4:00 a. m. – 8:00 p. m.

16 de diciembre: desde las 4:00 a. m. hasta el 17 de diciembre a las 7:00 p. m.

17 de diciembre: continuación del madrugón iniciado el 16 de diciembre

18 de diciembre: 4:00 a. m. – 8:00 p. m.

19 de diciembre: 4:00 a. m. – 7:00 p. m.

20 de diciembre: 12:00 a. m. – 7:00 p. m.

21 de diciembre: 5:00 a. m. – 7:00 p. m.

22 de diciembre: 4:00 a. m. – 6:00 p. m.

23 de diciembre: desde las 3:00 a. m. hasta el 24 de diciembre a las 6:00 p. m.

24 de diciembre: continuación hasta las 6:00 p. m.

25 de diciembre: cerrado

26 de diciembre: 5:00 a. m.. – 7:00 p. m.

27 de diciembre: 3:00 a. m. – 8:00 p. m.

28 de diciembre: 7:00 a. m. – 7:00 p. m.

29 de diciembre: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

30 de diciembre: 8:00 a. m.. – 7:00 p. m.

31 de diciembre: 4:00 a. m. – 6:00 p. m.

