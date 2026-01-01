Las proyecciones se dan luego de que el Gobierno nacional decretara un aumento del 23 % en el salario mínimo, cifra que duplicó las proyecciones con las que se había elaborado el presupuesto distrital.

Según informó El Tiempo, el incremento de 250 pesos aprobado por el Concejo de Bogotá en el presupuesto distriital —que dejaría el pasaje en 3.450 pesos— fue calculado con base en un aumento salarial cercano al 9 o 10 %, un escenario que quedó desactualizado con la decisión del presidente Gustavo Petro.

Ante este nuevo contexto, el Distrito y varias ciudades capitales comenzaron a hacer cuentas sobre el impacto financiero que tendría el aumento salarial, especialmente en sectores con alta carga laboral, como el transporte público.

Presión sobre tarifas de transporte

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) lanzó una advertencia sobre las consecuencias que el incremento del salario mínimo podría tener en las finanzas locales, proyectos de inversión y sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo.

“Reconocemos lo que esto implica para los trabajadores que devengan salario mínimo, pero alertamos sobre las implicaciones para las finanzas, proyectos y recursos de las ciudades capitales”, señaló la asociación, citada por El Tiempo.

De acuerdo con Asocapitales, entre el 40 y el 55 % de los costos operativos de los sistemas de transporte masivo, colectivo y estratégico corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, rubros directamente ligados al salario mínimo.

En ese sentido, el aumento del 23 % resultaría una mayor presión para ajustar las tarifas al usuario o, alternativamente, obligaría a las alcaldías a destinar más recursos en subsidios, lo que pondría en tensión el equilibrio financiero de los sistemas, especialmente en ciudades donde la demanda aún no se recupera por completo.

Distrito analiza si aumento a pasaje de Transmilenio será mayor a 250 pesos

En Bogotá, la administración distrital ya evalúa si el incremento del pasaje deberá ser mayor al anunciado. La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, explicó en entrevista con El Tiempo que la mayoría de los trabajadores vinculados al sistema de transporte devengan un salario mínimo.

“La gran mayoría de personas contratadas que trabajan en Transmilenio ganan salario mínimo. Si a estas personas se les está aumentando su salario en 23 %, el recaudo por el servicio tiene que buscar incrementarse de una u otra forma”, afirmó la funcionaria al diario.

López Uribe aclaró que el tema aún se encuentra en discusión y que el Distrito también analiza qué parte del costo adicional podría ser absorbida por el sistema y la Alcaldía, con el fin de no trasladar todo el impacto a los usuarios.

Por ahora, no existe una decisión oficial sobre un nuevo ajuste en la tarifa de Transmilenio. Sin embargo, tras el aumento del salario mínimo, el Distrito revisa sus proyecciones y evalúa si el pasaje sube o no más de lo previsto para 2026, concluyó El Tiempo.

