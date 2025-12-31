Los conductores en Bogotá han recibido una de las noticias más esperadas para este inicio de año. En medio del plan retorno y la organización logística para el 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció oficialmente que el viernes 2 de enero no habrá pico y placa en la capital.

Esta decisión busca facilitar la movilidad de quienes regresan o salen hacia sus vacaciones de fin de año y permitir que las familias disfruten de un puente festivo extendido sin las restricciones habituales de circulación. La medida ha sido recibida con entusiasmo por los propietarios de vehículos particulares, quienes ven en este “día libre” de restricción un alivio para el flujo vehicular de entrada a la ciudad por corredores críticos como la autopista norte, la calle 80 y la autopista sur.

¿Cómo será el pico y placa en Bogotá el primer fin de semana de 2026?

Según lo explicado por la administración distrital, la suspensión del pico y placa el 2 de enero se une al fin de semana y al festivo de Reyes, creando un entorno de movilidad más flexible para el comienzo del año. No obstante, Galán fue enfático en que esta es una medida excepcional para el periodo vacacional y que, a partir del martes 13 de enero (tras el festivo de Reyes), el esquema retomará su rigurosidad técnica.

¿Habrá cambios en el pico y placa en 2026?

Más allá del beneficio puntual del 2 de enero, el alcalde adelantó que el 2026 será un año de transiciones para los conductores. El Distrito ha estado evaluando el modelo actual de rotación basándose en estudios de carga vehicular y el avance de las obras del Metro y los frentes de trabajo de la Troncal de la Calle 68.

Galán señaló que el objetivo para el nuevo año es optimizar el pico y placa solidario y revisar si la distribución de placas (pares e impares) sigue siendo la más eficiente para los niveles de congestión actuales. “Estamos analizando datos en tiempo real para que la medida no sea solo una restricción, sino una herramienta de gestión inteligente”, afirmó el mandatario.

¿Cómo será el pico y placa regional?

Aunque los conductores celebran este respiro el 2 de enero, las autoridades de tránsito recordaron que el pico y placa regional para el lunes festivo de Reyes seguirá vigente bajo las franjas horarias habituales (entrada de placas pares de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. e impares de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.).

Por ahora, Bogotá se alista para un inicio de año con menos restricciones, pero con el reto de enfrentar un 2026 lleno de cierres viales por obras de infraestructura que pondrán a prueba la paciencia de todos.

