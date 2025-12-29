En la mañana de este lunes 29 de diciembre, en víspera de fin de año, el centro comercial Santa Fé de Bogotá fue el escenario de una situación que dejó perplejos tanto a propios como a visitantes. En esta edificación, ubicada en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana, se confirmó la muerte de una mujer de aproximadamente 65 años.

Según reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, un cuerpo sin vida fue encontrado en uno de los pisos del centro comercial, produciendo una ola de conmoción entre los visitantes que presenciaron el acontecimiento. Operativos de seguridad llegaron de inmediato, decision que restringió la movilidad de los transeúntes mientras se desarrollaban las investigaciones iniciales.

Sin embargo, el suceso está rodeado de un velo de misterio, dado que la ahora fallecida no portaba consigo ningún tipo de documento que permitiera su identificación legal. Tal complicación motivó el traslado de su cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal, donde se espera que algún familiar pueda reconocerla y dotar al caso de mayores detalles informativos.

Al respecto, Pulzo.com pudo conocer un comunicado del centro comercial Santafé sobre lo sucedido en sus instalaciones.

“Este lunes, a las 8:14 a.m. una persona mayor perdió la vida en nuestras instalaciones, según las primeras investigaciones de las autoridades, por voluntad propia. Las autoridades trabajan en la identificación de la persona. Desde el primer momento, activamos los protocolos internos de atención y emergencia con el fin de acompañar y colaborar con las entidades pertinentes, que asumieron el control de la situación. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia y allegados a la persona fallecida”, dice la misiva.

Las indagaciones iniciales están enfocadas en esclarecer la naturaleza de la muerte y establecer si se trató de un accidente, un problema de salud o sí sucedió por causas delictivas, aunque hay varias hipótesis como temas personales que llevaron a la mujer a tomar una fatal decisión.

