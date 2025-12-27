Un incendio vehicular provocó alarma en la tarde de este sábado 27 de diciembre en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El hecho se registró sobre las 5:10 p. m. en la avenida Boyacá con calle 24C, en sentido norte–sur, uno de los corredores viales con mayor flujo en esta zona de la ciudad.

Según los primeros reportes, un automóvil particular se incendió mientras se movilizaba por la vía, lo que obligó a suspender parcialmente el tránsito. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o afectara infraestructura cercana.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque la emergencia generó momentos de tensión entre conductores y motociclistas que circulaban por el sector a esa hora.

En redes sociales se difundieron varios videos del incidente. En las grabaciones se observa el vehículo completamente incinerado, envuelto en llamas y con una densa columna de humo visible a varios metros de distancia. También se aprecia cómo numerosos motociclistas, ante el riesgo que representaba el incendio, se subieron a los andenes y maniobraron rápidamente para alejarse del lugar y evitar quedar expuestos al fuego.

#BOGOTÁ. Sobre las 17:10h, de hoy 27DIC, se presentó incendio de un automóvil en la localidad de la Fontibón, Av. Boyacá con Calle 24C, sentido Norte – Sur. Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia que por fortuna no dejó personas lesionadas. MÁS EN👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/4AIgbxLY48 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 28, 2025

#GestiónDelTráfico [05:43 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta incendio de un automóvil en la localidad de la Fontibón, en la Av. Boyacá con Calle 24C, en sentido Norte – Sur. Se gestiona @BomberosBogota. 🟡Ruta alterna: Av. El Dorado (Calle 26). pic.twitter.com/G9wKNdrobM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 27, 2025

El incendio provocó congestión vehicular sobre la avenida Boyacá mientras los organismos de emergencia realizaban las labores de control, enfriamiento y aseguramiento de la zona. Las autoridades de tránsito recomendaron tomar rutas alternas y atender las indicaciones del personal en el sitio.

Hasta el momento, no se han establecido las causas exactas del incendio, aunque de manera preliminar no se descarta una falla mecánica. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a los conductores a realizar revisiones técnicas preventivas a sus vehículos, especialmente en temporada de fin de año, cuando aumenta el tránsito y los desplazamientos por las principales vías de la ciudad.

