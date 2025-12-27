Bogotá se transforma en el epicentro de la celebración durante la recta final de diciembre. Con la disminución del tráfico habitual y el ambiente festivo en cada esquina, la ciudad abre sus puertas a locales y visitantes con una oferta que mezcla la tradición navideña y la innovación tecnológica. Si está buscando cómo aprovechar los últimos días antes de que termine el año, aquí le presentamos los planes imperdibles.

Uno de los atractivos más destacados para este cierre de año es la exhibición “ECOS: La historia de la radio en Colombia y su tránsito a la televisión”. Esta experiencia inmersiva de entrada libre es un recorrido obligatorio para quienes desean entender cómo se forjó la identidad sonora y visual del país.

Ubicada en la Carrera 45 # 26-33, esta muestra invita al asombro a través de imágenes y sonidos que recorren más de un siglo de voces y ondas. La experiencia propone un viaje por la evolución de la comunicación, resaltando los hitos tecnológicos que marcaron nuestra forma de informarnos y conectarnos.

Quienes asisten a ECOS pueden viajar por distintas épocas gracias a la participación de actores y al uso de imágenes restauradas por Señal Memoria, integradas con tecnología de vanguardia. El recorrido es completamente interactivo, en un formato 360 grados que utiliza el video mapping para envolver al visitante en una experiencia sensorial única. La exhibición estará disponible hasta el 31 de diciembre, en el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., siendo un plan ideal que combina aprendizaje y diversión gratuita para toda la familia.

Además de la historia mediática, la capital ofrece su tradicional Ruta de la Navidad. El Parque Simón Bolívar y el Parque de la 93 se mantienen como puntos focales con espectáculos de luces y árboles monumentales. Para quienes prefieren las compras con sello local, la Feria de Emprendimiento en la Plaza de Santamaría y diversos mercados artesanales en el centro histórico ofrecen opciones de último minuto para regalos con sentido social.

Bogotá despide el año demostrando que es una ciudad de contrastes, donde la tecnología de punta de eventos como ECOS convive con la fe y la tradición de sus parques iluminados.

