El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decidió suspender la medida de pico y placa este viernes 26 de diciembre de 2025, en un intento por facilitar el tránsito vehicular durante las celebraciones de fin de año. Esta acción tiene como objetivo optimizar la movilidad durante el tiempo de vacaciones, permitiendo un tránsito más fluido.

“Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes, y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo”, explicó Galán según el Portal Bogotá.

Esta suspensión no se aplica solamente al 26 de diciembre, también afectará el viernes 2 de enero de 2026. Asimismo, cabe destacar que solamente los automóviles privados podrán aprovechar la suspensión de esta regla: los taxis deberán seguir las restricciones de tráfico como antes.

Los vehículos particulares de todas las terminaciones de placa, estarán exentos de restricción este 26 de diciembre, y lo mismo aplica a los vehículos de servicio o transporte especial con esas terminaciones. No obstante, para los taxis, la medida rige con normalidad: solo pueden transitar aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Para los taxis, la medida de pico y placa en Bogotá rige con normalidad. Sólo pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Durante el lunes festivo 8 de diciembre de 2025 y el lunes 12 de enero de 2026, regirá la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aclaró que la medida de pico y placa regresará a la normalidad el lunes 29 de diciembre de 2025. Adicionalmente, se mantendrán otras restricciones complementarias durante algunos días festivos, con el fin de equilibrar la movilidad durante épocas de alto flujo.

Este plan hace parte de una serie de estrategias del Gobierno Distrital para garantizar una movilidad segura durante las festividades. Se han intensificado los controles viales, con especial atención a la prevención de conducir bajo los efectos del alcohol y del mal estacionamiento en zonas comerciales.

