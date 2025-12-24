Esta madrugada del 24 de diciembre de 2025, la capital colombiana presenció un acontecimiento que despertó conmoción entre sus habitantes. Una intensa persecución se inició en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, que culminó en una balacera en el centro de la ciudad, en la intersección de la carrera 10 con la calle 6, cobrando la vida de una persona, según lo informado por Blu Radio.

Inmediatamente, las autoridades acordonaron el área del incidente y unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron presencia en la escena para hacer el levantamiento del cuerpo de la víctima y recoger elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias exactas de los hechos, de acuerdo con la emisora.

El suceso requirió el cierre temporal de la calle 6 con carrera 10 en sentido occidente-oriente, lo que entorpeció el tráfico durante horas en esta víspera navideña en San Victorino. Bogotá Tránsito anunció a través de su cuenta oficial en redes sociales que el grupo de criminalística estaba haciendo labores de investigación en el lugar, instando a los conductores a tomar rutas alternas como la NQS y la calle 19 para evitar congestiones en el centro, según el informe periodístico.

[09:20 a.m.] #MovilidadAhora | Persiste el cierre en la Calle 6 con carrera 10, en sentido Occidente – Oriente, debido a investigación. 🔴Rutas alternas: NQS y calle 19. 👮Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona. https://t.co/vtzRbjMTLD pic.twitter.com/PVVFUGevhc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 24, 2025

Sin embargo, este cierre generó estrés entre los ciudadanos, especialmente aquellos que tuvieron que desviarse por el barrio San Bernardo. Según testimonios de residentes y conductores en Blu Radio, esta zona ha venido registrando hurtos a vehículos desde tempranas horas de la mañana, lo que aumentó la sensación de inseguridad en la localidad, de acuerdo con la cadena radial.

Las autoridades ya han empezado la recolección de pruebas para identificar a los responsables de la persecución que comenzó en el norte y que terminó de manera abrupta y trágicamente en el sector comercial de la ciudad. Según fuentes relacionadas, los involucrados podrían haber estado conduciendo una camioneta particular.

