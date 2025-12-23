En la tarde de este martes, 23 de diciembre, los bogotanos vivieron un momento de temor debido a un incendio que se presentó en la localidad de Barrios Unidos, más específicamente en la carrera 68 con calle 64, en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas.

Según las primeras informaciones, las llamas se prendieron justo hacia el lado de la glorieta que lleva hacia la calle 63, muy cerca al coliseo El Salitre.

Los bomberos ya hacen presencia en esa zona para que las llamas no se sigan expandiendo, mientras avanza la investigación para determinar qué ocasionó el incendio.

Estas son imágenes de lo que sucede en la capital:

Reportan incendio en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, en Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/Kse9p3i8Zp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 23, 2025

#NoticiaW | A esta hora, Bomberos de la Estación Ferias en Bogotá controlan el incendio forestal en la Avenida Carrera 68 con calle 64, en inmediaciones del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. Por ahora no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/wH6AGmYw8C — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 23, 2025

#Noticia | Bomberos de la estación Ferias lograron controlar un incendio registrado en el colegio Francisco José de Caldas, ubicado sobre la carrera 68 con calle 64. No hay personas lesionadas. pic.twitter.com/TA3GZ97NwP — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 23, 2025

Hasta la zona llegaron los bomberos de Las Ferias para atender la situación en la mayor brevedad posible, evitando que las consecuencias fueran mucho mayores.

Lo que sí es confirmado es que por esta situación no se presentan personas lesionadas, pero igual las autoridades buscan el elemento que pudo causar esta situación, la cual pudo ser mucho más grave teniendo en cuenta que en esa zona hay muchos árboles y demás, por lo que las llamas se pudieron haber expandido rápidamente.

