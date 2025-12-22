Tras la decisión revelada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y su alcalde Carlos Fernando Galán, las medidas de movilidad tomarán un enfoque novedoso durante la temporada navideña este año con el propósito de garantizar una movilidad sin restricciones en fechas claves.

Cómo funcionará el pico y placa en Bogotá durante Navidad

La tradición apuntaba a un diciembre caótico en cuanto a tráfico se refiere en la capital colombiana. Sin embargo, este año, la administración ha planteado una estrategia donde se suspenderá la restricción de pico y placa para vehículos particulares el jueves 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026.

“La movilidad será fluida durante los períodos festivos más importantes del año al eliminar las restricciones en dos viernes precisos, permitiendo un acceso completo para los bogotanos”, señaló el alcalde Galán en su intervención en Blu Radio. Con estas palabras, se pone en evidencia la intención de que los ciudadanos no estén limitados por las tradicionales restricciones del pico y placa durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo.

La medida va de la mano con el Plan Navidad del Distrito, proyecto que engloba diversos operativos y controles viales con la Secretaría Distrital de Movilidad al frente, junto con la Policía de Tránsito, las Alcaldías Locales y entidades especializadas como DADEP. El funcionamiento de este esquema será clave durante estos momentos de alta demanda vehicular, no solo para que el tráfico sea fluido, sino también seguro.

En este plan se contemplan igualmente acciones concretas para preservar la seguridad vial. Entre las estrategias, se encuentra la implementación de controles para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y operativos contra el mal estacionamiento, factores que producen congestionamientos frecuentes en Bogotá.

El alcalde Galán es consciente de las críticas ciudadanas respecto al tráfico en Bogotá. En declaraciones para la emisora, apeló a la paciencia de la ciudadanía, considerando que “muchas obras y más en esta temporada es mucho más complejo en tráfico”, sosteniendo que estas dificultades forman parte de inversiones necesarias para mejorar la movilidad a largo plazo.

Es relevante considerar que la suspensión del pico y placa durante dos viernes no implica la eliminación de todas las restricciones y habrá que mantener en cuenta los patrones de restricción regional durante fechas específicas, como el puente festivo del 12 de enero de 2026.

