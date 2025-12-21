Así como hubo un aviso para los visitantes a centros comerciales por la temporada decembrina, un seguimiento sobre el comportamiento del clima en el país dejó en evidencia algunos factores clave.

Sigue a PULZO en Discover

El reconocido meteorólogo colombiano Max Henríquez sorprendió al ofrecer un dato acerca de cómo será la situación climática de cada a los festejos navideños en Bogotá y otras capitales en el sur del país.

“La Navidad se anuncia medio pasada por agua en Cali, Popayán y Pasto y seguirán cayendo lluvias aisladas en Bogotá, en la tarde”, advirtió el experto este sábado 20 de diciembre de 2025 desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El especialista en asuntos meteorológicos también ofreció un panorama sobre la realidad en el resto del territorio colombiano, que sirve como aviso que vale oro durante esta época.

Lee También

“Cielos nublados sobre el occidente y suroccidente de Colombia, incluyendo al Quindío, Valle, Cauca y Nariño. Seminublado o despejado el resto del país”, indicó Henríquez.

Esta información resulta pertinente, más si se tiene en cuenta que este hombre se catapultó como referente en el tema durante más de 30 años en Colombia.

Esta fue la publicación con la visualización correspondiente del clima:

Cielos nublados sobre el occidente y suroccidente de Colombia, incluyendo al Quindío, Valle, Cauca y Nariño. Seminublado o despejado el resto del país. La navidad se anuncia medio pasada por agua en Cali, Popayán y Pasto y seguirán cayendo lluvias aisladas en Bogotá, en la tarde pic.twitter.com/O1MpGBw6uv — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) December 21, 2025

¿Qué hacer para protegerse de las lluvias en Colombia?

En Colombia, donde las lluvias son una constante, especialmente en la temporada de invierno, es fundamental tomar ciertas precauciones para protegerse y evitar accidentes. Las lluvias pueden causar deslizamientos de tierra, inundaciones y accidentes viales, por lo que estar preparado es clave.

Una de las principales recomendaciones es mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas. El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) emite alertas constantes sobre condiciones climáticas extremas, por lo que seguir sus informes es crucial. Además, en zonas de alto riesgo, como áreas cercanas a ríos o quebradas, es importante evitar ubicarse en terrenos vulnerables y tener planes de evacuación.

Otra medida importante es revisar y mantener las infraestructuras. En las viviendas, se deben revisar techos, desagües y sistemas de drenaje para evitar filtraciones o inundaciones dentro del hogar. Además, es esencial limpiar las alcantarillas y canales de desagüe para asegurar que el agua de lluvia se evacúe adecuadamente.

Para quienes deben desplazarse durante la temporada de lluvias, se recomienda evitar viajes innecesarios, especialmente en rutas rurales o áreas montañosas donde los deslizamientos son más comunes. En caso de estar en tránsito, es crucial manejar con precaución, reducir la velocidad y estar atento a las condiciones de las carreteras.

Finalmente, la protección personal también es importante. Usar ropa adecuada, como botas impermeables y llevar paraguas, son medidas simples que pueden evitar inconvenientes. Estar alerta y tener una preparación básica ante las lluvias puede marcar la diferencia en la seguridad y bienestar de las personas.

¿Quién es Max Henríquez?

Max Henríquez es un destacado meteorólogo colombiano, nacido el 5 de abril de 1954 en Barranquilla, quien dedicó más de 30 años de su vida a la meteorología y al análisis del clima en Colombia, indicó en su perfil de YouTube.

Se dedicó a estudiar Meteorología en la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, Hungría, gracias a una beca de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), donde estuvo entre 1974 y 1980.

Al regresar a Colombia en 1980, Henríquez comenzó su carrera en el HIMAT (hoy IDEAM), donde trabajó en la Oficina de Meteorología Sinóptica en el aeropuerto El Dorado. Sin embargo, fue en 1983 cuando alcanzó gran notoriedad al convertirse en el primer meteorólogo en presentar pronósticos del clima en televisión nacional, a través del Noticiero Nacional. Su enfoque innovador en la presentación, utilizando tecnología de vanguardia como imágenes de satélite y software de animación, marcó un hito en la historia de los medios de comunicación colombianos y latinoamericanos. A principios de los años 90, después del cierre del Noticiero Nacional, Henríquez fundó Señal 3 Meteorología, la primera empresa privada de meteorología de América Latina. Junto a su socio Francisco Hernández (PachoAche), la empresa ofreció servicios meteorológicos a diversos sectores, incluyendo agricultores y generadores de energía, además de trabajar con televisoras regionales y medios de comunicación escritos. Henríquez fue reconocido por sus pronósticos de gran precisión sobre eventos climáticos extremos, como el Fenómeno del Niño de 1982-83, la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, y huracanes como Joan (1988) y Matthew (2016). Su trabajo, especialmente en la prevención de desastres naturales, contribuyó significativamente a la protección de vidas humanas en Colombia. Max Henríquez se retiró de la vida pública, dejando un legado en el estudio y la divulgación de la meteorología en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z