La Secretaría de Educación de Bogotá informó que el proceso de matrícula y solicitud de cupo para colegios distritales correspondiente al año lectivo 2026 estará habilitado hasta el próximo 26 de diciembre. Los padres de familia y acudientes podrán hacer el trámite de manera virtual, lo que les permitirá seleccionar instituciones educativas cercanas a su lugar de residencia, según la disponibilidad de cupos.

Las autoridades educativas indicaron que efectuar la inscripción dentro de las fechas establecidas facilita la asignación del colegio y reduce los tiempos del proceso. Una vez cerrada la etapa principal, las solicitudes deberán hacerse en fases posteriores, las cuales implican más pasos y menor disponibilidad de cupos, por lo que se recomienda adelantar el trámite antes del plazo señalado.

Estos son los pasos para inscripciones y matriculas en colegios distritales para 2026 en Bogotá:

Ingrese a la página web (dando clic en este enlace).

Dar clic en ‘cerrar y continuar con el proceso de matrícula’.

Elija entre ‘niños para colegios’ o primera infancia’ y acepte el tratamiento de datos.

Ingrese los datos del estudiante (tenga a la mano la dirección exacta del estudiante).

¿Cómo solicitar traslado de colegio distrital en Bogotá en 2026?

Los padres de familia que deseen solicitar el traslado de estudiantes entre colegios distritales en Bogotá para el año lectivo 2026 deberán realizar el trámite en las fechas establecidas por la Secretaría de Educación. El proceso inicia con el diligenciamiento del formulario de traslado, el cual estará habilitado entre el 1 y el 15 de septiembre de 2025, como paso obligatorio para manifestar el interés de cambio de institución educativa.

Posteriormente, entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025, las familias deberán acercarse de manera presencial al colegio solicitado para verificar si el traslado fue aprobado y, en caso de ser así, formalizar la matrícula. La entidad recordó que este proceso está condicionado a que el o la estudiante apruebe el grado que se encuentra cursando y a la disponibilidad de cupos en la institución al momento de la formalización.

¿Estudiar en los colegios oficiales de Bogotá tiene costo?

¿Estudiar en los colegios oficiales de Bogotá tiene costo? Esta es una de las preguntas más frecuentes entre padres de familia y acudientes que buscan cupo para sus hijos en instituciones educativas del Distrito. La Secretaría de Educación de Bogotá ha reiterado que el acceso a la educación oficial no implica pagos ni tarifas durante el proceso de ingreso o permanencia en los planteles públicos de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, la educación en los colegios oficiales de Bogotá es totalmente gratuita y el trámite de matrícula no tiene ningún costo ni requiere intermediarios. En caso de que se presenten cobros, solicitudes de dinero o cualquier situación irregular, las autoridades invitan a realizar el reporte correspondiente a través del correo defensordelciudadano@educacionbogota.gov.co.

