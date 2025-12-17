El calendario laboral de 2026 traerá una novedad que no se veía desde hace varios años y que beneficiará a trabajadores y estudiantes en Colombia. Se trata del festivo del 7 de agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Boyacá, uno de los hitos históricos más importantes del país. Ese día, que es feriado nacional obligatorio, caerá en viernes, lo que permitirá la conformación de un puente festivo de tres días consecutivos, algo que no ocurría desde hace siete años (2019).

La particularidad de esta celebración radica en que, a diferencia de otros festivos, el 7 de agosto no se traslada por la Ley Emiliani y debe conmemorarse exactamente en la fecha establecida. Por esta razón, en años recientes no había coincidido con un lunes o un viernes. Un ejemplo cercano es 2025, cuando el Día de la Batalla de Boyacá cayó un jueves, lo que implicó únicamente un día de descanso entre semana para quienes cuentan con este beneficio laboral o académico.

Este escenario cambiará en 2026 y permitirá que miles de personas en el país disfruten de un descanso prolongado a comienzos de agosto. El puente festivo se extenderá desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de agosto, lo que representa una oportunidad para el turismo interno, los desplazamientos a otras ciudades o simplemente para el descanso en casa. Sectores como el hotelero, el transporte y el comercio suelen registrar mayor actividad durante este tipo de fines de semana largos.

De acuerdo con el calendario oficial, 2026 contará con un total de 18 días festivos en Colombia, manteniéndose como uno de los países de la región con mayor número de feriados al año. Estas fechas son aprovechadas tanto por trabajadores como por estudiantes para actividades familiares, viajes cortos o eventos culturales y conmemorativos, que suelen organizarse alrededor de los principales festivos nacionales.

¿Qué festivos tiene enero de 2026 en Colombia?

Enero de 2026 tendrá dos días festivos en Colombia, de acuerdo con el calendario oficial y la normativa vigente sobre el traslado de celebraciones al día lunes. El primero será el jueves 1 de enero, correspondiente al Año Nuevo, una fecha fija en el país y que no se modifica por ley. Al caer en jueves, este festivo no se traslada y marca el inicio del año con una jornada de descanso en mitad de la semana, lo que suele influir en la planeación laboral, académica y turística de los colombianos durante los primeros días del mes.

El segundo festivo será el lunes 12 de enero y corresponde al Día de los Reyes Magos, que tradicionalmente se conmemora el 6 de enero. Sin embargo, esta celebración se traslada al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani, con el objetivo de promover los fines de semana largos. En 2026, esta medida permitirá un puente festivo en la segunda semana del año, lo que beneficia la movilidad interna, el turismo y la organización de actividades familiares y comerciales.

