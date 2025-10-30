En los últimos días, conductores y viajeros frecuentes de la vía Bogotá–Girardot, que manifestaron preocupación por la posibilidad de que las 100 cámaras instaladas en este corredor estén siendo utilizadas para imponer fotomultas por exceso de velocidad.

La información, difundida principalmente en redes sociales, provocó desconcierto entre quienes transitan por una de las carreteras más concurridas del país, especialmente durante los fines de semana y festivos.

La inquietud creció al observarse numerosos dispositivos de vigilancia en puntos clave de la ruta, lo que llevó a muchos ciudadanos a asumir erróneamente que se trataba de cámaras de fotodetección.

Videos compartidos en plataformas como YouTube mostraban tramos entre Chinauta y Soacha, donde los conductores afirmaban haber identificado radares activos y posibles sistemas sancionatorios.

Vía Sumapaz aclara el propósito de las cámaras en la vía Bogotá–Girardot

Ante la creciente confusión, surgieron múltiples preguntas sobre el verdadero propósito de estas cámaras y sobre si el concesionario Vía Sumapaz, responsable de la operación de la vía, estaba implementando algún tipo de mecanismo para multar a los infractores.

La empresa aclaró públicamente que las 100 cámaras instaladas no están destinadas a fotomultas, sino al monitoreo del tráfico y la seguridad vial. En su comunicación oficial, la entidad explicó que estos equipos se emplean para observar el flujo vehicular, prevenir incidentes y coordinar la atención ante emergencias, especialmente en temporadas de alta movilidad.

📢 Aclaramos:

Las cámaras instaladas en la vía Bogotá–Girardot NO son de fotomultas. Su función es exclusivamente prevenir incidentes y monitorear la vía las 24 horas para cuidar la seguridad de todos los usuarios. Desde Vía Sumapaz reafirmamos nuestro compromiso con la cultura… pic.twitter.com/lbUIqT31kd — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) October 27, 2025

Además, aclararon que su función es exclusivamente operativa y preventiva, y busca garantizar un tránsito más seguro para todos los usuarios de la vía. La entidad aseguró que cualquier modificación o implementación de sistemas de fotodetección deberá ser informada de manera oficial por las autoridades competentes.

