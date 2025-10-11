Un nuevo video publicado por los creadores de contenido ‘Señor Biter’ y ‘El Ingeniero’ destapó lo que muchos conductores en Bogotá consideran un verdadero abuso: el supuesto margen de error en las cámaras de fotomultas que, según ellos, estaría provocando comparendos injustos.

En la grabación, que rápidamente se volvió viral, ‘Señor Biter’ advierte que muy pronto se instalarán más de 60 cámaras adicionales en la ciudad, lo que calificó como una estrategia para “seguir facturando”, más que para mejorar la seguridad vial.

El error en las fotomultas por exceso de velocidad en Bogotá

El influenciador explicó que, según la ETB, entidad encargada de calibrar los dispositivos, existe un margen de error de 5 km/h, ya que las cámaras no son exactas. Sin embargo, denunció que los comparendos se están imponiendo incluso cuando el conductor apenas supera el límite permitido por uno o dos kilómetros.

“Se supone que hay un margen de error, pero se ven fotomultas por 51 o 52 km/h. Entonces, ¿este margen qué? Deberían notificarlas después de los 56 km/h, no antes. ¿Por qué no subirlas a 60?”, cuestionó.

A su turno, ‘El Ingeniero’ respaldó el reclamo y señaló que el verdadero problema no está en las cámaras, sino en la forma en que se fijan los límites. “No es que el control esté mal, el límite no es razonable, se usa para el recaudo”, enfatizó.

El clip ha provocado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente entre conductores que aseguran haber sido multados por exceder mínimamente los 50 km/h. El tema vuelve a poner en jaque la confiabilidad del sistema de fotomultas en Bogotá y abre el debate sobre si estas medidas están realmente enfocadas en salvar vidas o en llenar las arcas del Distrito.

