Una nueva jornada de manifestaciones se adelanta en la tarde de este viernes 10 de octubre por parte de sectores estudiantiles que ha provocado afectaciones en la movilidad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, hay tres puntos afectados:

Calle 72 con carrera séptima

Avenida Villavicencio con carrera 51

Avenida Caracas con calle 45

En horas anteriores también se adelantaron protestas a la altura del aeropuerto El Dorado, pero informan que ya los bloqueos en este punto fueron solucionados. Sin embargo, persiste el tráfico para llegar a la terminal aérea, por lo que se recomienda a quienes se dirigen a este punto, tener en cuenta los retrasos en el tráfico.

#BOGOTÁ. [15:10h] Panorama a esta hora en el Aeropuerto el Dorado, por manifestaciones que se presentaban el la Av. El Dorado (calle 26) con Av. Cali. Los manifestantes ya se dispersaron, pero quedó el trancón de todos los vehículos represados. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3Y374 https://t.co/bOIYctX1cA pic.twitter.com/fJYA9xQWSN — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 10, 2025

En cuanto a Transmilenio, el último reporte indica que ya van más de 130.000 usuarios afectados por las manifestaciones este viernes y que se mantienen activas las dificultades en el transporte en los siguientes puntos:

Carrera 30 con calle 45: la flota se detiene preventivamente en ambos sentidos mientras la movilización pasa.

Avenida Villavicencio con carrera 51: los servicios de TransmiZonal en el sector continúan desviando.

[03:50 p.m.] #AEstaHora | Manifestantes avanzan sobre la calle 45 hasta la Av. NQS y toman la carrera 33, para luego tomar la Av. El Dorado al occidente. Autoridades continúan realizando acompañamiento. https://t.co/YJslQrg0i6 pic.twitter.com/X1EwtTi1eF — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 10, 2025

