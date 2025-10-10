Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 10, 2025 - 4:16 pm

Una nueva jornada de manifestaciones se adelanta en la tarde de este viernes 10 de octubre por parte de sectores estudiantiles que ha provocado afectaciones en la movilidad. 

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, hay tres puntos afectados:

  • Calle 72 con carrera séptima
  • Avenida Villavicencio con carrera 51
  • Avenida Caracas con calle 45

(Vea también: Ordenan desalojo inmediato de la Universidad Nacional (Bogotá) por amenazas)

En horas anteriores también se adelantaron protestas a la altura del aeropuerto El Dorado, pero informan que ya los bloqueos en este punto fueron solucionados. Sin embargo, persiste el tráfico para llegar a la terminal aérea, por lo que se recomienda a quienes se dirigen a este punto, tener en cuenta los retrasos en el tráfico.

Lee También

 

En cuanto a Transmilenio, el último reporte indica que ya van más de 130.000 usuarios afectados por las manifestaciones este viernes y que se mantienen activas las dificultades en el transporte en los siguientes puntos:

  • Carrera 30 con calle 45: la flota se detiene preventivamente en ambos sentidos mientras la movilización pasa.
  • Avenida Villavicencio con carrera 51: los servicios de TransmiZonal en el sector continúan desviando.

(Vea también: Impresionante balacera en popular barrio del sur de Bogotá; hubo persecución policial)

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO