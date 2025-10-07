En Medellín, una movilización en solidaridad con Palestina terminó en disturbios y actos de violencia. Lo que comenzó como una protesta pacífica derivó en enfrentamientos entre manifestantes, gestores de convivencia y la Policía Nacional en el sector de El Poblado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Paro nacional indefinido en el Sena: ¿qué implica la huelga de empleados públicos para miles de aprendices?

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, calificó los hechos como actos de vandalismo, señalando afectaciones a la propiedad privada y a la integridad de las personas.

“Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra secretaría”, indicó Mejía en X.

Lee También

A esta hora el concejal “El Gury” aparece en manifestación ciudadana en el Poblado, con un bate en la mano y amenazando a la gente.

Sres @PGN_COL una falta gravísima por parte de un dignatario electo popularmente.@FiscaliaCol @osunanestor @CaracolMedellin @RTVCnoticias pic.twitter.com/Bbe4P3BPDm — Los Escribanos (@EscribanosCol) October 8, 2025

Concejal de Medellín apareció con un bate en la mano

Un hecho que llamó la atención fue la aparición de un concejal luego de que se presentaran los disturbios. Se trató de Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, del Centro Democrático, quien empuñó aseguró que se presentó un ataque dentro de un McDonalds, por lo que justificó su presencia en medio de los enfrentamientos.

“Atacaron el McDonalds de la avenida El Poblado, un establecimiento lleno de niños en su interior. ¿Uno los enfrenta para defender a los niños y el “paraco” es uno? Hágame el favor. Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar”, indicó el funcionario.

Manifestaciones similares también se registraron en Bogotá y Cali, donde se denunciaron actos de vandalismo. Expertos y gremios expresaron su preocupación por una posible instrumentalización política de las protestas, advirtiendo que podrían estar siendo utilizadas con fines electorales o para incentivar la confrontación.

En cabeza de @AquinoTicias1, atacaron el @McDonaldsCol de la avenida El Poblado, un establecimiento lleno de niños en su interior. ¿Uno los enfrenta para defender los niños y el “paraco” es uno? Hágame el @petrogustavo favor.

Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar. pic.twitter.com/w2qipoA1TN — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) October 8, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z