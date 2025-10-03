El sistema TransMilenio reportó serias afectaciones en la Calle 72 con Carrera 11, zona de la Universidad Pedagógica Nacional y el centro comercial Avenida Chile. Allí se desarrolla una olla comunitaria, que mantiene bloqueado el paso vehicular y complica la movilidad en el sector.

Debido a la situación, continúan los desvíos de rutas duales y del servicio TransMiZonal en inmediaciones de la Calle 72 con las carreras 7 y 11. Entre las rutas con modificaciones se encuentran la L81 y la CM84, que siguen sin poder cumplir su recorrido habitual.

Afectados por los bloqueos en el norte de Bogotá

Según el balance del sistema, más de 12.600 usuarios resultan afectados a esta hora por las restricciones en el sector, que se mantiene bajo alta congestión.

“Universidad Pedagógica Nacional Colectivo llevará a cabo diferentes actividades artísticas, brindará alimentos y ropa a habitantes de calle. Se realiza el respectivo cierre vial por parte de la Secretaría de Movilidad en la calle 72 con carrera 11, debido a que las acciones se desarrollan sobre la vía”, expuso la Secretaría de Gobierno.

⏰ #TMAhora (1:24 p. m.)#Actualización 📍 Calle 72 con Carrera 11: ↪️ Continúan los desvíos para las rutas duales y de TransMiZonal en inmediaciones de la Calle 72 con carreras 7 y 11. 🚍 Las rutas duales L81 y CM84 mantienen desvíos. A la hora hay más de 12.600 usuarios… pic.twitter.com/XGXuI12oWs — TransMilenio (@TransMilenio) October 3, 2025

