Sujetos armados llegaron en 2 motos y dispararon contra 3 guardianes del Inpec en la entrada a esa cárcel. De acuerdo con Caracol Radio, uno de los 3 hombres habría fallecido. Los otros dos se recuperan en una clínica del occidente de Bogotá.

Testigos detallaron que todo ocurrió cuando cuatro hombres a bordo de dos motocicletas abrieron fuego contra las instalaciones del centro penitenciario.

El ataque dejó como saldo inicial tres funcionarios del Inpec heridos de gravedad, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica de urgencia.

Minutos después, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a Noticias RCN que uno de los guardianes falleció a causa de las heridas, mientras que los otros dos permanecen bajo observación en un centro asistencial.

Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades desplegaron un operativo en la zona con el fin de ubicar y capturar a los responsables, al tiempo que reforzaron la seguridad en los hospitales donde se encuentran los funcionarios heridos, para prevenir nuevos ataques.

El atentado ha generado preocupación en la capital, pues la cárcel Modelo es una de las prisiones más importantes del país y en su interior se encuentran internos de alto perfil.

La Policía de Bogotá continúa con las investigaciones y busca establecer tanto los móviles del ataque como la identidad de los autores materiales.

Cárcel La Modelo había sufrido una riña hace varios días

Un enfrentamiento ocurrido en la mañana del pasado 14 de septiembre en el pabellón 2 de la cárcel La Modelo de Bogotá dejó como saldo un interno muerto y tres heridos, uno de ellos de gravedad.

La víctima fue identificada como Nicolás Marín Risso. El hecho se registró hacia las 8:30 a. m., poco antes del ingreso de los visitantes, lo que obligó a suspender temporalmente la visita en ese pabellón, aunque en el resto del penal continuó con normalidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los heridos fueron trasladados de inmediato a la Clínica de Occidente bajo custodia. Minutos después, a las 8:47 a. m., se confirmó oficialmente la muerte de Marín Risso.

Las primeras versiones apuntan a que el ataque fue perpetrado con un arma blanca por un recluso que recibe tratamiento psiquiátrico. Tras la riña, los guardias ingresaron al patio para controlar la situación y verificar el estado de los demás internos, logrando identificar a cuatro posibles implicados en el hecho.

El Inpec inició una investigación para esclarecer las causas del enfrentamiento, recopilando testimonios y revisando las cámaras de seguridad. Una de las hipótesis es que el incidente esté vinculado con un ajuste de cuentas por disputas internas de control en el pabellón.

