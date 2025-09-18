Un lamentable hecho de violencia sacudió a Barranquilla el pasado 16 de septiembre en la tarde. Una balacera que se desató en el barrio Evaristo Sourdis terminó en tragedia y acabó con la vida de Mercedes Zambrano Gutiérrez, de 82 años.

La adulta mayor falleció a causa de las heridas provocadas por dos balas perdidas mientras se hallaba en la terraza de su hogar, según informó El Universal.

El fatal desenlace ocurrió en el marco de un enfrentamiento entre hombres armados. Dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra un grupo de individuos que se encontraba cerca del domicilio de la señora Zambrano Gutiérrez.

Adulta mayor alcanzó a ser trasladada a un hospital en Barranquilla

Por desgracia, una de balas impactó a la indefensa mujer en la región cervical, infligiéndole heridas de gravedad que terminaron cobrando su vida en el hospital Camino Adelita de Char, poco tiempo después del suceso, informó el citado medio.

Este incidente pone en evidencia el grave problema de inseguridad en una zona que, en otras épocas, se caracterizaba por su tranquilidad. Una vez conocidos los hechos, negación y desconsuelo predominan entre los residentes, quienes repudian la violencia desmedida que se vive en sus calles.

Las autoridades, por su parte, iniciaron las correspondientes investigaciones para dar con el paradero y la captura de los presuntos responsables. En este sentido, hicieron un llamado a la colaboración ciudadana con el fin de recabar información que les permita avanzar en el caso.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

