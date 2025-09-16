Las autoridades en el área metropolitana de Barranquilla se mantienen en máxima alerta tras el atentado en el que resultó herido Daniel José Martínez Gutiérrez, de 31 años, hermano menor de alias el ‘Negro Ober’, uno de los cabecillas criminales más temidos de la región Caribe.

El hecho ocurrió hacia las 3:35 de la madrugada del domingo 14 de septiembre, en medio de una fiesta en el barrio Ciudadela Metropolitana de Soledad, cuando se desató una riña entre varios asistentes. En el transcurso del altercado, uno de los participantes sacó un arma de fuego y disparó contra Martínez, quien resultó lesionado.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la rápida reacción de las autoridades permitió la captura del responsable en el mismo lugar de los hechos. El detenido fue identificado como Ronny Enrique Núñez Navarro, a quien se le incautó un revólver de fabricación industrial. El hombre fue puesto a disposición de la URI para su respectiva judicialización.

¿Quién es alias el ‘Negro Ober’?

Ober Ricardo Martínez, conocido como el ‘Negro Ober’, es considerado uno de los principales cabecillas de la organización criminal los ‘Rastrojos-Costeños’, grupo que ha sembrado el terror en Barranquilla y el Atlántico mediante extorsiones, sicariatos, atentados con explosivos y amenazas contra comerciantes y transportadores.

Capturado en varias ocasiones, ha continuado dirigiendo operaciones delictivas desde prisión, lo que lo ha convertido en uno de los delincuentes más peligrosos de la Costa Caribe. En distintas oportunidades, Ober ha enviado videos intimidatorios en los que ordena ataques y se atribuye el control de rentas ilícitas, especialmente la extorsión.

Su historial incluye múltiples investigaciones por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas. Aunque permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad, informes de inteligencia lo señalan como responsable de ordenar actos violentos en la región.

Preocupación por posibles retaliaciones de alias ‘Negro Ober’

El atentado contra su hermano ha despertado temores sobre posibles retaliaciones o nuevas disputas internas dentro de las estructuras criminales que operan en el área metropolitana. Las autoridades no descartan que el hecho tenga repercusiones en la dinámica delictiva local, aunque por ahora se maneja la hipótesis de que la agresión se originó en una riña y no en un ataque planificado contra la familia del cabecilla.

La Policía informó que mantiene dispositivos especiales de vigilancia y seguimiento en Soledad y Barranquilla, con el fin de evitar una escalada de violencia tras este nuevo episodio vinculado al entorno de alias el ‘Negro Ober’.

