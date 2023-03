El criminal conocido como alias ‘Negro Ober’ es señalado de ser el cabecilla de ‘Los Rastrojos Costeños’ y recientemente apareció en un video y amenazó con matar a policías y comerciantes, esto para causar caos en el orden público si no liberan a su esposa Julieth Vanessa Martínez Cantillo, capturada el pasado jueves por, supuestamente, manejar las finanzas de esa organización armada.

Según anunció la Policía Nacional, la mujer fue capturada en un operativo especial entre la Policía Metropolitana de Barranquilla , el Gaula Élite, el Gaula Atlántico y Comandos de Operaciones Especiales en la que han caído por lo menos 41 personas más implicadas en delitos de extorsión y tráfico.

(Lea también: Enviaron a alias ‘Memín’ a la cárcel; era un reconocido atracador de conductores de busetas)

Tras 48 horas de la noticia, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez reapareció desde una cárcel reaccionando a la captura de su esposa e intimidando al sector judicial y la Policía para que la saquen de las celdas.

“A mi mujer no la van a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada (…) se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”, dijo el cabecilla.