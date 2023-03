El Inpec actuó de forma inmediata luego de que se conocieran videos de alias ‘Negro Ober’, en los cuales amenaza con ordenar el asesinato de comerciantes en varias ciudades de Colombia, a modo de represalía por la captura de Julieth Martínez Cantillo, quien sería su esposa y presuntamente la encargada de las finanzas de la estructura criminal ‘Los rastrojos costeños’.

(Lea también: “Comerciante por comerciante”: ‘Negro Óber’ lanza dura amenaza por captura de su esposa)

“Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco. Yo sé que a ustedes les va a importar un c… que les maten a un policía; les voy a matar a comerciante por comerciante. ¡Lo que está quieto se deja quieto! Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente. Los comerciantes me la van a pagar. ¡Se mueren! ¡Se mueren! Ahí es donde van a llorar ustedes. Dios me los bendiga”, afirmó el temido delincuente.

Desde la cárcel alias “Negro Ober” amenaza con tomar represalias matando comerciantes en distintas ciudades por la captura de su esposa. Indignante pic.twitter.com/OKSZ2BzUYt — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 25, 2023

El director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, anunció en la noche de este 25 de marzo las medidas que tomaría la institución después de que ‘Negro Óber’ lanzara amenazas en contra de los comerciantes.

“Como primera medida se está haciendo un operativo dentro de la celda de ‘Negro Ober’. Posteriormente, se va a trasladar a una unidad de tratamientos especiales y se tendrá incomunicado. Se van a investigar a todos sus secuaces y se le van a cortar todas las comunicaciones para que no se pueda contactar con nadie”, explicó.

Operativo contra ‘Negro Ober’ en cárcel de Girón, Santander

El video del operativo fue divulgado por Blu Radio. En las imágenes se aprecia al temido delincuente en el suelo, junto a las otras personas con las que compartía celda, mientras las autoridades allanan el lugar.

“Se metieron con mi esposa”, se le escucha decir a alias ‘Negro Ober’ mientras las autoridades revisan la que hasta hoy fue su celda.

#Video este es el operativo que adelanta el INPEC y el Gaula de la Policía en la celda de alias el ‘Negro Ober’ después de amenazar con asesinar comerciantes por la captura de su esposa. pic.twitter.com/EsZFSZHPMx — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 26, 2023

Lee También

La celda de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez fue revisada a detalle por el Gaula. Sacaron colchonetas, ropa, elementos de aseo, entre otros artículos. El objetivo era encontrar el celular con el cual fue grabada la amenaza.

Una vez culminado el operativo, alias ‘Negro Óber’ fue trasladado a una celda de aislamiento, donde quedó completamente incomunicado. Se trata de una medida preventiva, pues en las próximas horas se definirá si será llevado a otra cárcel.