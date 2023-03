A través de un video, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, lanzó una amenaza en la que aseguró que tomará represalias afectando a policías y comerciantes en la ciudades de Barranquilla, Bogotá, San Martín, Villavicencio, entre otras.

Después de que capturaran a Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias ‘Johana’ o ‘Vanesa’, quien sería su esposa y presuntamente la encargada de las finanzas de la estructura criminal ‘los Rastrojos Costeños’.

El hombre dijo que se trataba de una situación injusta dado que ella sería inocente y que no tiene nada ver con sus negocios ilegales.

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada […]. Si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va importar matar los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”, expresó el hombre desde donde esta privado de la libertad pagando una condena de más de 50 años de prisión.