De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el hecho ocurrió el pasado 20 de marzo y en las imágenes se puede ver cuando un contrabandista llegó corriendo con el niño en brazos y lo dejó solo a la orilla del agua, específicamente en la localidad de San Luis.

Sin embargo, el jefe de la Patrulla Fronteriza del país norteamericano, Raúl Ortiz, manifestó que gracias a la rápida respuesta de uno de los agentes se evitó una tragedia mucho más grande, pues el menor fue rescatado y se encuentra bajo el resguardo de las autoridades correspondientes.

Según Semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala indicó que al pequeño le brindaron la respectiva asistencia y protección.

A one-year-old Guatemalan child was abandoned along the Colorado River Monday afternoon by a smuggler who took him across the border and then left him to fend for himself along the water’s edge. Thanks to our agent’s quick response, tragedy was averted! pic.twitter.com/mY2K7t59VE

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023