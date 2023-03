Entre los argumentos presentados al tribunal, los demandantes indicaron que el MPP funcionó “para deportar a casi todas las personas sujetas a el programa y que su efectividad fue despiadada con una tasa de deportación del 98 % de las personas afectadas durante veinte meses”, indica un reporte de Innovation Law Lab.

Today marks the three-year anniversary of the implementation of Title 42, an anti-immigrant policy that the U.S. Government uses to quickly and unlawfully expel people fleeing violence without respect for their right to seek asylum.#EndTitle42 pic.twitter.com/eoo0kHx16m

— Innovation Law Lab (@ThinkLawLab) March 21, 2023