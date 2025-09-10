Un estremecedor video circula en redes sociales sobre el ataque contra Charlie Kirk, el joven activista de derecha, aliado del presidente Donald Trump, quien fue herido de bala este miércoles durante un acto en la Utah Valley University.

En el registro fílmico se observa a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de asistentes, cuando de repente se escucha el estruendo de un disparo. El impacto lo hace desplomarse sobre su silla mientras el público grita desesperado y corre en medio del caos.

Teniendo en cuenta lo sensible que es el video, Pulzo se abstiene de publicarlo; sin embargo, lo puede consultar en el siguiente enlace.

El propio Donald Trump reaccionó a través de su plataforma Truth Social, con un mensaje de respaldo y preocupación: “Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de principio a fin. ¡Que Dios lo bendiga!”.

Quién le disparó a Charlie Kirk

La policía de la universidad confirmó que se trató de un único disparo contra el orador invitado y aseguró que el sospechoso fue detenido, aunque no hay claridad sobre quién es. “Hemos pedido a las personas que permanezcan en sus casas”, señaló la oficial Christine Nelson.

El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, testigo del ataque, contó a Fox News que todo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas: “La primera pregunta fue sobre religión. Luego vino una segunda, curiosamente sobre tiradores masivos. En medio de esa intervención, se escuchó el disparo”.

