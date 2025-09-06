El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando la posibilidad de adelantar ataques militares directos dentro de Venezuela contra cárteles de droga, en medio de una estrategia más amplia para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo reveló CNN, citando a fuentes cercanas a la Casa Blanca.

Según el medio, el bombardeo contra un barco sospechoso de transportar drogas desde territorio venezolano esta semana sería apenas el primer paso de una campaña de mayor alcance. Las discusiones incluyen la opción de golpear objetivos en suelo venezolano, lo que marcaría una escalada significativa en la política de Washington hacia Maduro.

Qué dijo Trump sobre atacar Venezuela

Cuando se le preguntó si buscaba un cambio de régimen, Trump respondió que “no estaba hablando de eso”, aunque cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales pasadas en Venezuela, a las que calificó de “muy extrañas, por decir lo menos”.

CNN también informó que Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe con buques armados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque, aeronaves de combate y más de 4.000 marinos, además del despliegue de diez aviones F-35 en Puerto Rico.

La administración Trump, además, duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, al señalarlo como “narcoterrorista” con presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico.

