El joven activista de derecha Charlie Kirk, reconocido por su cercanía al presidente Donald Trump, resultó herido de bala en medio de un encuentro público adelantado en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes iniciales de medios como CNN y Fox News, el ataque ocurrió mientras Kirk participaba en una reunión con estudiantes. Por ahora, no se ha confirmado su estado de salud ni el motivo detrás del ataque.

Quién es Charlie Kirk

El hecho provocó conmoción en el ambiente político estadounidense, pues Kirk es una de las voces más influyentes de la derecha juvenil y fundador de la organización Turning Point USA, un movimiento con amplia visibilidad en la era Trump.

Luego de conocerse la noticia, el propio mandatario reaccionó con un mensaje en sus redes sociales. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió Donald Trump, enviando un respaldo directo a su aliado político.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre el presunto agresor ni sobre las circunstancias exactas del tiroteo. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

