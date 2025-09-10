La incertidumbre que rodeó el atentado contra Charlie Kirk, joven activista de derecha y aliado cercano de Donald Trump, terminó en tragedia. El propio presidente de Estados Unidos confirmó la muerte del líder político, quien fue baleado durante un acto público en la Utah Valley University, este miércoles 10 de septiembre.

En un emotivo mensaje, Trump expresó: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

El mandatario también anunció una medida simbólica de duelo nacional: “En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde a las 6:00 p. m.”.

Cómo fue el ataque contra Charlie Kirk

Un estremecedor video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra el momento exacto del ataque: Kirk hablaba bajo una carpa frente a miles de asistentes cuando se escuchó un disparo. El impacto lo hizo desplomarse sobre su silla, mientras el público entraba en pánico entre gritos y carreras.

La policía confirmó que se trató de un único disparo y que el presunto responsable ya fue detenido. La investigación continúa para esclarecer los motivos detrás del atentado que acabó con la vida de una de las figuras más influyentes de la derecha estadounidense.

