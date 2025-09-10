El 22 de agosto de 2025, un trágico suceso sacudió a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuando Irina Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada brutalmente en un tren.

El crimen, perpetrado a plena vista de otros pasajeros, causó indignación global y puso en el centro del debate la crisis de seguridad en el transporte público y la situación de personas con antecedentes criminales y problemas de salud mental.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad en el vagón del tren, Irina Zarutska ingresó al tren esa fatídica noche y tomó asiento en la parte trasera, donde viajaban otras seis personas.

Entre ellas, un hombre identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien aparentemente estaba dormido.

Sin embargo, minutos después, Brown despertó y, sin mediar palabra, atacó a la joven con un arma cortopunzante. Las imágenes muestran cómo el agresor huyó caminando por el tren, dejando un rastro de sangre, mientras Irina, en estado de shock, colapsó y murió en el suelo del vagón.

I want you to see the footage of Iryna Zarutska that no one saw – in the moments after she was stabbed. She was aware, terrified and suffering as a subway full of people just sat there looking on, without an ounce of empathy or desire to help her.

https://t.co/FToAyYHaBX — Steven Steele (@MrStevenSteele) September 9, 2025

Lamentablemente, ningún pasajero intervino para ayudarla. El cuerpo de Irina fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca, y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no pudo ser reanimada.

La joven, que había escapado de la guerra en Ucrania en busca de un futuro mejor, perdió la vida en un acto de violencia que ha conmocionado a la opinión pública.

El responsable del crimen, Decarlos Brown Jr., fue arrestado en el lugar de los hechos y enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

Según las autoridades, Brown es un hombre sin hogar con un extenso historial delictivo, que incluye 14 detenciones previas por delitos como robo a mano armada y allanamiento de morada. Además, se ha reportado que padece problemas de salud mental, lo que ha llevado a su defensor a solicitar una evaluación de sus capacidades mentales.

Actualmente, Brown se encuentra detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza.

