La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha implementado una medida de precaución al ordenar el retiro inmediato del mercado de huevos bajo las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets, distribuidos por la empresa Country Eggs LLC, por posible contaminación de Salmonela. Este producto, en particular, se ha vendido en importantes localidades como California y Nevada, según precisa la FDA en un comunicado.

De acuerdo a los datos de la FDA, los lotes afectados llevan el código No. CA 7695, y corresponden a las fechas de venta de primero de julio a 19 de septiembre de 2025. La empresa ha señalado que los consumidores deben devolver estos huevos a los puntos de venta para obtener un reembolso. La producción de estos huevos se ha detenido temporalmente mientras se rastrea la fuente de la contaminación.

Las autoridades advirtieron sobre los peligros para la salud que representan estos huevos posiblemente contaminados. “El riesgo es la infección por Salmonela, una bacteria que puede causar enfermedades graves y potencialmente mortales, especialmente en grupos de riesgo como los niños pequeños, las personas mayores y quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados”, se afirma en la comunicación de FDA.

De acuerdo a las cifras oficiales, 92 casos de infección por Salmonela han sido reportados debido a estos huevos. Aunque hasta el momento no se han reportado fallecimientos, la situación representa una amenaza para la salud pública y ha generado alarma entre los consumidores.

Este caso está contextualizado en varios brotes recientes de Salmonela en diversos estados de Estados Unidos, relacionados con huevos contaminados. Cifras oficiales indican que al menos 95 personas en 14 estados se han enfermado por la bacteria, con aproximadamente 73 casos en California. De los enfermos, 18 han requerido hospitalización, por lo que las autoridades continúan investigando la fuente del brote.

El incidente ha suscitado una investigación conjunta entre la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y departamentos de salud estatales. Estas entidades han emitido alertas a los consumidores, instándolos a identificar y retirar estos huevos de sus hogares o establecimientos comerciales.

“Cabe señalar que este no es el primer retiro de huevos en el país, ya a principios de este año, más de 20 millones de huevos fueron retirados por la misma razón”, menciona el New York Times. Esto resalta la importancia de la vigilancia y las regulaciones sanitarias en la industria alimentaria.

Para finalizar, la FDA recomienda a los consumidores que eviten el consumo de los huevos retirados y sigan estrictas medidas de higiene en el manejo de alimentos para evitar la propagación del brote de Salmonela.

El problema de la Salmonela en los huevos es recurrente, y la FDA ha venido trabajando en la promulgación de leyes y regulaciones más estrictas para prevenir este tipo de situaciones. La agencia ha impulsado una mayor inspección de las instalaciones de empaque y procesamiento de huevos, y ha abogado por una mayor transparencia y comunicación entre las empresas de alimentos y los consumidores para frenar la propagación de infecciones alimentarias. También se ha promovido la educación del consumidor en cuanto a hábitos seguros de manejo de alimentos.

