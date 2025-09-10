Estados Unidos anunció un endurecimiento en los requisitos de visado para los asistentes al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en EE. UU., México y Canadá.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que las autoridades revisarán con detalle cada solicitud de visa, en el marco de las estrictas políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Aunque Noem recalcó que los visitantes serán bienvenidos, advirtió que para algunas nacionalidades será más fácil obtener el documento, mientras que para otras habrá mayores trabas.

El anuncio se produjo tras una reunión en la Casa Blanca entre Trump y el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, donde se definieron lineamientos para la movilidad de los aficionados.

La administración estadounidense, además, revisa actualmente más de 55 millones de visas aprobadas para determinar posibles riesgos de seguridad.

Ante esta situación, el Departamento de Estado recomendó a los interesados iniciar cuanto antes el trámite de visa de turismo B-2, necesaria para asistir al evento.

El proceso incluye llenar el formulario DS-160, registrar huellas biométricas y asistir a una entrevista consular. Debido a retrasos en el sistema migratorio, posponer la solicitud podría complicar los planes de viaje.

