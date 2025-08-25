Este jueves, 25 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió un llamado urgente a los ciudadanos colombianos que planean asistir a la Copa Mundial de la Fifa, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el otro año.

El anuncio, publicado a través de la cuenta oficial en X, les recomienda a los aficionados iniciar con el trámite de la visa de turista lo más pronto posible, ya que se está a tiempo para poder obtener el documento de cara al certamen internacional, debido a la alta demanda esperada y los prolongados tiempos de espera para citas consulares.

Cabe recordar que la Copa del Mundo de 2026, considerada como la más grande de la historia, contará con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de los tres países anfitriones, de los cuales 78 se jugarán en 11 ciudades estadounidenses, incluida la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio de 2026.

Y es que, por primera vez, el Mundial incluirá 48 selecciones, por lo que, seguramente, habrá una afluencia masiva de visitantes, lo que ha llevado a las autoridades estadounidenses a anticipar una saturación en los procesos de solicitud de visas

“La Copa Mundial de la Fifa 2026 será la más grande de la historia con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO”, escribieron en la cuenta de X.

.@TravelGov: La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO! Visita… pic.twitter.com/KuvUkspKmE — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 25, 2025

Cuándo es el sorteo de la Copa Mundial de la Fifa 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmaron en un acto en la Casa Blanca que el sorteo final de la fase de grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Washington.

Las autoridades estadounidenses han enfatizado que las solicitudes serán examinadas minuciosamente, pero los turistas serán bienvenidos.

