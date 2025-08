Desde el próximo 2 de septiembre de 2025, la renovación de visas para ciudadanos colombianos se tornará un proceso más exigente. Según una nueva implementación del Departamento de Estado de Estados Unidos expuesta por El Tiempo, la entrevista presencial ya no será una excepción para los menores de 14 y mayores de 79 años, siendo este un requerimiento fundamental para la renovación de su visa.

Estas medidas coinciden con el cambio reciente que hubo por parte de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. La novedad es con el diseño de la “visa de Puente”, una actualización que será emitida conjuntamente con la visa Lincoln, que se dirige específicamente a receptores de visas de inmigrante. Esta nueva imagen garantiza la misma validez que la visa Lincoln, válidas hasta la fecha impresa a menos que sean revocadas o canceladas. Para más detalles acerca de esta nueva visa, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ofrece información más detallada a través de su página web.

Según la Embajada, la visa ‘Bridge’ está diseñada de manera eficaz, con un formato claro y actualizado para su fácil comprensión por parte de los solicitantes. A pesar del cambio de diseño, los fundamentos del proceso de solicitud y otorgamiento de la visa siguen siendo los mismos.

Ahora, la nueva regulación detalla que para renovar la visa sin necesidad de entrevista, los solicitantes deberán comprobar poseer una de cinco categorías de visa: A, G, NATO, E y B. Las visas “A” serán asignadas a diplomáticos y funcionarios, excluyendo de la entrevista salvo excepciones. Las visas tipo “G” son orientadas a funcionarios gubernamentales y empleados de organizaciones internacionales, que también estarán exentos. Así mismo, los documentos tipo “NATO” son destinados a funcionarios y empleados de la OTAN, ¡y no requieren entrevista! Las visas tipo “E” son para personas que ingresan al país norteamericano por motivos comerciales bajo tratados, las cuales también estarán excluidas.

En cuanto a las visas B-1 y B-2, serán para no inmigrantes que viajan con fines temporales – ya sea por negocios o turismo -, que solo podrán renovar sin entrevista si cumplen una serie de requisitos complementarios: deben presentar la solicitud en su país de origen o de residencia actual; no deben tener antecedente de negación previa, a menos que esta haya sido resuelta; y no pueden existir inhibiciones políticas o sociales para la aprobación del documento. A todo esto se suma que el solicitante debe estar dentro de los 12 meses siguientes al vencimiento de la visa anterior y haber tenido al menos 18 años en la emisión de la visa previa.

También se hizo énfasis en no acudir a intermediarios para evitar fraudes y garantizar la legitimidad y seguridad del proceso de renovación. Estos nuevos ajustes representan una extension del requerimiento de entrevista presencial para la renovación de visas y evidencian un endurecimiento en los controles para la concesión de visas americanas a los colombianos a partir del mencionado mes.

