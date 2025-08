El fabricante de vehículos eléctricos Tesla otorgó el lunes a Elon Musk 96 millones de acciones de la compañía por un valor aproximado de 29.000 millones de dólares, mientras prosigue la batalla judicial en torno a su compensación.

Musk obtuvo la aprobación para comprar 96 millones de acciones de Tesla a un precio de 23,34 dólares, el mismo precio del momento de la adopción de su plan de compensación en 2018, indicó la empresa en un documento presentado ante el regulador bursátil estadounidense el lunes.

Las acciones de Tesla cerraron a 302,60 dólares en la bolsa de Nueva York el viernes, lo que valora este paquete provisorio en unos 29.000 millones de dólares.

La compañía afirmó que “tiene la intención de compensar a su director ejecutivo por sus futuros servicios, de forma proporcional a sus contribuciones” a la empresa y a los accionistas.

“Hemos recomendado esta indemnización como un primer paso, un pago de ‘buena fe'”, añadió al anunciar la aprobación de la junta directiva para otorgar las nuevas acciones a Musk.

La remuneración de Elon Musk es objeto desde hace años de una batalla judicial.

Un plan previo de compensación validado en 2018 por los accionistas preveía que Musk recibiera acciones de Tesla en función de la consecución de una serie de objetivos a lo largo de diez años.

En el momento de su adopción se estimaba en unos 56.000 millones de dólares. Pero una jueza de Delaware, a pedido de un accionista, lo anuló en enero de 2024, por considerar que los accionistas habían recibido información “errónea” y “engañosa” antes de la asamblea en la que se aprobó el plan.

Pero la pugna continuó. En junio de 2024, el plan de remuneración fue nuevamente validado por los accionistas de Tesla y en diciembre de 2024 la justicia de Delaware lo volvió a rechazar.

Tesla, que apeló la decisión, estableció un comité especial encargado de estudiar la cuestión.

“El comité especial y el consejo de administración deliberaron cuidadosamente sobre la decisión de otorgar esta recompensa provisoria en un contexto marcado por la guerra de talentos en inteligencia artificial, cada vez más intensa, y por la posición crítica de Tesla en un punto de inflexión crucial”, argumentó Tesla en la red X, el lunes.

“La remuneración de Elon Musk sigue estando en un vacío legal a pesar de dos votaciones diferentes de los accionistas que la apoyaron ampliamente“, prosiguió la compañía.

“Además, no tenemos un calendario claro para la resolución, ya que aún estamos esperando no solo un fallo, sino también una fecha de audiencia ante la Corte Suprema de Delaware”, agregó.

Sin embargo, “retener a Elon es más importante que nunca”, precisa la empresa. Tesla pretende “tomar medidas para cumplir con el acuerdo alcanzado en 2018”.

Líder durante mucho tiempo del sector de autos eléctricos, Tesla enfrenta dificultades desde hace varios meses. A fines de julio anunció una caída del 16 % en sus ganancias del segundo trimestre debido a la disminución de las ventas de vehículos en un contexto de creciente competencia.

En una conferencia tras los resultados, Musk advirtió sobre más trimestres potencialmente “duros” antes de que las iniciativas de robótica e inteligencia artificial de la compañía den sus frutos.

En ese marco, el hombre más rico del mundo reiteró su preocupación por la situación actual, en la que posee alrededor del 13 % de las acciones de Tesla, antes de la adjudicación del lunes.

“Como ya he mencionado, creo que mi control sobre Tesla debería ser suficiente para garantizar que vaya por buen camino, pero no tanto como para que no me puedan echar si me vuelvo loco”, dijo Musk.

La implicación en la esfera política del multimillonario, quien colaboró con el gobierno de Donald Trump, también impactó en la ventas.

