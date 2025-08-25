El ciclismo es un deporte que muchas personas disfrutan ver, pues cada vez los ciclistas van a más velocidad, suben las montañas más rápido y el espectáculo es cada vez mayor.

Sin embargo, así mismo se ha vuelto más peligroso, ya que esa misma velocidad y la falta de protección (más allá del casco) hacen que cada caída cause mucho daño, pues muchas veces toca incluso operar a los deportistas para sanarles las heridas.

No obstante, muchas veces ni las cirugías son suficientes y debido a la gravedad de las heridas, los deportistas pierden la vida.

Eso, lastimosamente, fue lo que ocurrió el pasado fin de semana en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero en España, pues Iván Meléndez, ciclista de apenas 17 años de edad, sufrió una fuerte caída y desafortunadamente perdió la vida.

Muchas gracias a toda la comunidad ciclista por acompañarnos en el homenaje y recuerdo a Iván Meléndez, arropando a su familia y compañeros. Estamos con vosotros #DEP pic.twitter.com/xaV5N1SHUV — Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero (@VueltaRibera) August 24, 2025

Según explicaron los organizadores del evento, la caída se presentó en el kilómetro 66 de los 118 de la etapa reina de esta competición, justo entre Langa de Duero y la Laguna Negra, en Castilla y León.

De hecho, tan grave fue el siniestro que fueron un total de 18 ciclistas los que tuvieron que ser hospitalizados, de los cuales tres estaban en una condición de gravedad, entre esos Meléndez. Al final fue el hospital Santa Bárbara de Soria quien confirmó el fallecimiento del deportista de 17 años.

Ante esto, la cuarta y última etapa no fue llevada a cabo, sino que se rindió un homenaje a todos los ciclistas involucrados en el incidente, pero sobre todo al deportista que perdió la vida.

Además, como el hecho ocurrió en España, justo donde se está llevando a cabo la última gran vuelta de la temporada, los organizadores de este evento también hicieron un minuto de silencio debido a la pérdida de esta promesa del ciclismo mundial.

Un minuto de silencio por Iván Meléndez 🖤 Descansa en Paz A minute of silence for Iván Meléndez 🖤 Rest in Peace pic.twitter.com/MauEAdhii9 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Este tipo de actos demuestran lo peligroso que puede ser este deporte, pues en pro de posicionarse bien y conseguir los mejores resultados, muchos ciclistas llevan su vida al límite y eso muchas veces puede tener consecuencias fatales.

