Este lunes 25 de agosto, el Visma/Lease a Bike informó del millonario robo que sufrió durante la madrugada, justo el día después de que Jonas Vingegaard ganara la segunda etapa de la Vuelta a España y se convirtiera en el nuevo líder.

“Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa”, mencionaron desde el equipo ciclista en sus redes sociales.

El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike a las afueras de Turín. Allí, también están Movistar y Lidl-Trek, que no sufrieron robos.

Según la prensa española, el equipo neerlandés ya pudo recuperar algunas de sus bicicletas.

Richard Plugge, mánager general de Visma | Lease a Bike, le dijo a Eurosport que los equipos Movistar y Lidl-Trek les tuvieron que prestar algunas bicicletas.

🎙️ Richard Plugge, mánager general de Visma | Lease a Bike, explica en @Eurosport_ES el robo de bicis al equipo: "Algunas han aparecido en unos arbustos" "Movistar y Lidl-Trek nos han ayudado con parte del trabajo. Han sido muy grandes"#LaVuelta25 pic.twitter.com/6vn3QepD5W — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 25, 2025

De cuánto sería el robo que sufrió el Visma/Lease en la Vuelta a España

Al parecer, fueron sustraídas hasta 18 bicicletas desde el camión de mecánicos. La estimación del valor total del robo alcanza los 250.000 euros, es decir, un poco más de 1.172 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Cada una de las bicicletas era un modelo Cervélo S5 equipado con SRAM Red AXS, tasado en aproximadamente 14.000 euros (según algunos medios) y hasta 15.500 o 16.000 euros.

Compañero de Jonas Vingegaard abandonó la Vuelta a España

Luego de anunciar el robo, la formación neerlandesa informó del abandono de Zingle, que estuvo implicado en la caída al final de la carrera del domingo, en la que también se vio implicado el propio Vingegaard.

El corredor llegó a meta después de que le colocaran en su sitio el hombro. Sin embargo, los médicos del equipo aseguraron que no estaba en condiciones de seguir.

🇪🇸 #LaVuelta25 Unfortunately, after yesterday’s crash, our medical team had to decide that Axel Zingle is not fit enough to continue the Vuelta a España. His first Grand Tour with the team comes to an early end. Heal up soon, Axel. 🍀 pic.twitter.com/sQiAulMEju — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Con su baja, Vingegaard dispondrá de un compañero menos para pelear por la victoria final en la edición 80 de la ronda española y será un contratiempo en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueres (nordeste de España).

El español Jorge Arcas del Movistar tampoco saldrá por unos dolores en la cadera.

Estos dos abandonos se unen a la del francés Guillaume Martin-Guyonnet, que no pudo terminar el domingo la carrera también por una caída al sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal.

