En una exigente jornada de media montaña, el francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a España 2025, disputada este lunes 25 de agosto entre San Maurizio Canavese y Ceres, con un recorrido de 134.6 kilómetros.

(Vea también: Luto en el fútbol: conocido jugador murió en trágico accidente y hay impactante video)

Gaudu superó al danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) en un final trepidante, aprovechando la última curva del tortuoso ascenso a Ceres para sellar su victoria.

Acá, el final de la tercera etapa:

Lee También

David Gaudu atacó sobre el final, ¡sorprendió a sus rivales y se quedó con la victoria en la etapa 3 de #LaVuelta25! 💪😱 pic.twitter.com/5bNivyw0X5 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 25, 2025

Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), quien finalizó tercero, mantuvo la camiseta roja de líder de la clasificación general, consolidando su posición con una bonificación de 4 segundos sobre rivales como Juan Ayuso, João Almeida y Egan Bernal.

La etapa, la más corta de la ronda antes de la llegada a Madrid, presentó dos ascensos clave: el puerto de segunda categoría de Issiglio (5,8 km al 6,5 %) y una cota final en Ceres (2,5 km al 3,2 %).

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), el mejor colombiano de la jornada, se mantuvo en el grupo principal, conservando su cuarta posición en la general a 14 segundos de Vingegaard, lo que lo posiciona como un contendiente sólido para las próximas etapas.

Clasificación general Vuelta a España tras etapa 3

Acá, el top 10 de la Vuelta a España:

Ciclista Tiempo 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 10:55:36 2. David Gaudu (Groupama-FDJ) m.t 3. Giulio Ciccone (LIDL-TREK) + 8 4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) + 14 5. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) + 16 6. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 16 7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) + 16 8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) + 16 9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) + 16 10. Valentin Paret peintre (Soudal Quick-Step) + 16

Cómo será la etapa 4 de la Vuelta a España

La cuarta jornada se disputará este martes 26 de agosto y llevará al pelotón desde Susa (Italia) hasta Voiron (Francia) en un recorrido de 206.7 kilómetros.

Con tres puertos de montaña (uno de tercera categoría y dos de segunda), la jornada concentra su dureza en la primera mitad, lo que abre la puerta a un final favorable para los velocistas.

Equipos con corredores rápidos como Mads Pedersen buscarán controlar la carrera para disputar la victoria en un sprint masivo, aunque las fugas podrían complicar sus planes. La etapa marca el paso de la Vuelta a territorio francés, añadiendo un toque internacional a esta edición histórica.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.